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В центре Перми со здания ресторана «Кама» требуют снять вывески

В центре Перми со здания ресторана «Кама» требуют снять вывески

26 мая 2024, 12:52
Фото: PhotoBuildings
Дом является объектом культурного наследия.

Инспекция по охране объектов культурного наследия направила исковое заявление в суд к пермскому ООО «Скайс». Согласно картотеке Арбитражного суда Пермского края, заявление касается возложения обязанности и взыскания неустойки, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

В краевой госинспекции изданию пояснили, что требования ведомства связаны с памятником архитектуры на ул. Сибирской, 25, где «Скайс» владеет частью помещений. Здание является объектом культурного наследия «Палаты Е. И. Любимовой». Ансамбль строений был возведен в конце XIX века. Сейчас в нем находятся винотека Wine25, караоке-бар «Баритон», ресторан-клуб «Кама & Space Jam», ресторан «Мама Кама» и другие организации.

Инспекция в суде хочет обязать компанию «Скайс» демонтировать несогласованные вывески на здании памятника архитектуры. В ведомстве обратили внимание, что установка вывесок, не относящихся к информационным надписям и обозначениям, ведется в порядке, установленном госорганом по охране объектов культурного наследия Пермского края. Проект размещения вывески на памятнике архитектуры нужно согласовывать с инспекцией. Устанавливать вывеску нельзя на витринах и в оконных проемах, архитектурных деталях и декоративных элементах исторических зданий.

ООО «Скайс», созданное в 1993 году, арендует и управляет недвижимостью. Бенефициарами компании является совладельцы «Камкабеля». Офис организации находится как раз в здании на ул. Сибирской, 25, отмечает издание.

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#Общество#Суд#Экономика#Пермь
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