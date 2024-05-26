В центре Перми со здания ресторана «Кама» требуют снять вывески

Инспекция в суде хочет обязать компанию «Скайс» демонтировать несогласованные вывески на здании памятника архитектуры. В ведомстве обратили внимание, что установка вывесок, не относящихся к информационным надписям и обозначениям, ведется в порядке, установленном госорганом по охране объектов культурного наследия Пермского края. Проект размещения вывески на памятнике архитектуры нужно согласовывать с инспекцией. Устанавливать вывеску нельзя на витринах и в оконных проемах, архитектурных деталях и декоративных элементах исторических зданий.