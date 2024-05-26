Вчера в Сылве у Кунгура нашли утонувшего почти месяц назад мужчину

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
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Updated Сегодня, 09:12
Вчера, 25 мая, из Сылвы было извлечено тело мужчины. Об этом сообщают в Поисково-спасательной службе Кунгурского муниципального округа.
В 10:55 — 12:30 на телефон службы поступил звонок от оперативного дежурного ЕДДС КМО о том, что в с. Зуята, в районе причала на реке Сылва, требуется помощь спасателей, чтобы извлечь тело человека из реки. На место выехали спасатели ГОР 4. По прибытию к месту вызова, спасатели извлекли тело ранее пропавшего на воде 61-летнего мужчины из реки и передали сотрудникам полиции.
Скорее всего речь идет о теле пропавшего около деревни Обухово 29 апреля мужчины. В тот день, около 22:00, опрокинулась лодка, один из мужчин выплыл на берег, второй нет. На место после звонка очевидцев происшествия 30 апреля выехали спасатели ГОР 7. По прибытию к месту вызова, спасатели на моторной лодке провели визуальный поиск пропавшего на воде от деревни Обухово до деревни Закурья и пропавшего 61-летнего мужчину не обнаружили.