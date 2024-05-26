Вчера в Сылве у Кунгура нашли утонувшего почти месяц назад мужчину

Скорее всего речь идет о теле пропавшего около деревни Обухово 29 апреля мужчины. В тот день, около 22:00, опрокинулась лодка, один из мужчин выплыл на берег, второй нет. На место после звонка очевидцев происшествия 30 апреля выехали спасатели ГОР 7. По прибытию к месту вызова, спасатели на моторной лодке провели визуальный поиск пропавшего на воде от деревни Обухово до деревни Закурья и пропавшего 61-летнего мужчину не обнаружили.