Завтра в Карагае простятся с погибшим в ходе СВО 57-летним контрактником

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
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Updated Сегодня, 11:46
Завтра в Карагае простятся с погибшим в ходе СВО 57-летним Сергеем Пестриковым. Об этом в официальном паблике сообщает администрация Карагайского муниципального округа.
Сергей Пестриков родился 11 октября 1966 года в посёлке Порыш в Кировской области и окончил школу в Коми-Пермяцком автономном округе. После школы получил специальность электромонтажника. Всю жизнь Сергей работал в лесной отрасли. В 2015 году мужчина вместе с семьёй переехал в Карагай.
22 ноября 2023 он заключил контракт на военную службу. Мужчина служил в должности стрелка-помощника гранатомётчика. Сергей Пестриков погиб 25 января 2024 года.
Прощание с военнослужащим состоится 27 мая в селе Карагай по улице Суворова, 15.