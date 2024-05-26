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Завтра в Карагае простятся с погибшим в ходе СВО 57-летним контрактником

Завтра в Карагае простятся с погибшим в ходе СВО 57-летним контрактником

26 мая 2024, 11:45
Фото: ВКонтакте/Администрация Карагайского округа
Сергей Пестриков через два месяца после подписания контракта

Завтра в Карагае простятся с погибшим в ходе СВО 57-летним Сергеем Пестриковым. Об этом в официальном паблике сообщает администрация Карагайского муниципального округа.

Сергей Пестриков родился 11 октября 1966 года в посёлке Порыш в Кировской области и окончил школу в Коми-Пермяцком автономном округе. После школы получил специальность электромонтажника. Всю жизнь Сергей работал в лесной отрасли. В 2015 году мужчина вместе с семьёй переехал в Карагай.

22 ноября 2023 он заключил контракт на военную службу. Мужчина служил в должности стрелка-помощника гранатомётчика. Сергей Пестриков погиб 25 января 2024 года.

Прощание с военнослужащим состоится 27 мая в селе Карагай по улице Суворова, 15.

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#Военная операция на Украине#Сво#Карагай
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