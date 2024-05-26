Завтра в Карагае простятся с погибшим в ходе СВО 57-летним контрактником

Сергей Пестриков родился 11 октября 1966 года в посёлке Порыш в Кировской области и окончил школу в Коми-Пермяцком автономном округе. После школы получил специальность электромонтажника. Всю жизнь Сергей работал в лесной отрасли. В 2015 году мужчина вместе с семьёй переехал в Карагай.