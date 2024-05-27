Александр Бастрыкин попросил доклад о пермяке, бившем мальчика

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Председатель Следкома Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверочных мероприятий о хулиганских действиях мужчины в отношении детей в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Перми между двумя мужчинами произошел конфликт, переросший в драку. Происходило это в присутствии детей. В процессе разбирательства, промахнувшись, мужчина ударил сначала ребенка на руках у оппонента, а потом толкнул мальчика, который пытался заступиться за отца.
Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
Сегодня, 27 мая, видеозапись была выявлена полицейскими. По факту зарегистрированного материала в отделе полиции № 4 Мотовилихинского района проводится проверка и установление участников инцидента.