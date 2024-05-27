Александр Бастрыкин попросил доклад о пермяке, бившем мальчика

В Перми между двумя мужчинами произошел конфликт, переросший в драку. Происходило это в присутствии детей. В процессе разбирательства, промахнувшись, мужчина ударил сначала ребенка на руках у оппонента, а потом толкнул мальчика, который пытался заступиться за отца.