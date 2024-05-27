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Published Сегодня, 15:18

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Updated Сегодня, 15:19

Александр Бастрыкин попросил доклад о пермяке, бившем мальчика

Александр Бастрыкин попросил доклад о пермяке, бившем мальчика

27 мая 2024, 15:18
Фото: скриншот видео
Ранее в соцсетях появилось видео со сценой избиения.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверочных мероприятий о хулиганских действиях мужчины в отношении детей в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Перми между двумя мужчинами произошел конфликт, переросший в драку. Происходило это в присутствии детей. В процессе разбирательства, промахнувшись, мужчина ударил сначала ребенка на руках у оппонента, а потом толкнул мальчика, который пытался заступиться за отца.

Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Сегодня, 27 мая, видеозапись была выявлена полицейскими. По факту зарегистрированного материала в отделе полиции № 4 Мотовилихинского района проводится проверка и установление участников инцидента.

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#Происшествия#Следственный комитет#Александр Бастрыкин
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