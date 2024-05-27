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В Пермском крае в ходе ДТП погибла 32-летняя пассажирка Hyundai Accent

Автомобиль опрокинуло. В Прикамье в ходе ДТП погибла 32-летняя пассажирка Hyundai

27 мая 2024, 02:31
Фото: Госавтоинспекция Пермского края

В Пермском крае в ходе ДТП погибла 32-летняя пассажирка Hyundai Accent

По факту инцидента проводится проверка
Сюжет
Дтп

Вчера, 26 мая, на автомобильной дороге Чернушка-Куеда в ходе ДТП погибла 32-летняя пермячка. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края.

Установлено, что около 8:48 32-летний водитель автомобиля «Хендай Акцент» на 11 км дороги не справился с управлением и съехал с проезжей части. Машину опрокинуло.

Пассажирка получила смертельную травму, водитель был госпитализирован. По факту автоаварии проводится проверка.

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#Дтп#Пермский край#Авария#Госавтоинспекция
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