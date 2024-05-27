Численность МСП в России достигла рекордного уровня

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
С начала года сохраняется тенденция к росту количества предпринимателей: по итогам 2023 года число субъектов малого и среднего предпринимательства выросло до 6,35 млн, прибавив 5,9% по сравнению с 2022 годом, пишут iz.ru.
По словам заместителя председателя Правительства России Александра Новака, это свидетельствует о том, что сектор смог с успехом преодолеть последствия санкционных шоков, которые наблюдались в последние годы. В том числе этому способствовала реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который был утвержден главой РФ. Выстроенная государством система предусматривает адресность предлагаемых мер и контроль за их эффективностью в регионах. Благодаря всему этому поддерживаются приоритетные для государства направления и корректируются предлагаемые меры с учетом их эффективности и возникающих вызовов.
При этом почти половина созданных с начала 2024 года малых и средних предприятий занята в розничной и оптовой торговле (38,2%), транспортировке (7,8%) и строительных работах (5,9%).
Министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что по состоянию на 10 мая текущего года в реестре МСП зарегистрировано около 2,34 миллиона юрлиц. Из них около 2,14 миллиона приходится на микропредприятия, 184 тысячи — малые и 18 тысяч — средние предприятия. ИП в России практически в 2 раза больше — 4,2 миллиона.
Наиболее массово сектор МСП представлен в столице — в Москве свое дело ведут почти 927 тысяч предпринимателей, в Московской области их в два раза меньше. Третье место у Санкт-Петербурга, где предпринимателей 377 тысяч. Замыкают пятерку лидеров Краснодарский край (306 тысяч МСП) и Свердловская область — почти 214 тысяч.
По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, на сегодняшний день малый и средний бизнес является полноценным участником национальной экономики, обеспечивая импортозамещение, развивая производство, создавая новые рабочие места. В прошлом году доля малого и среднего бизнеса в общем объеме кредитования достигла 21%. Для сравнения: в 2020 году показатель был ниже на 11% и составлял всего 10%. При этом МСП выросли в 2 раза в количестве кредитов — на 72% и по итогам прошлого года на них пришлось 92% всех выданных кредитов. Это свидетельствует о стремлении малого и среднего предпринимательства к развитию и масштабированию.