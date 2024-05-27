Численность МСП в России достигла рекордного уровня

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, на сегодняшний день малый и средний бизнес является полноценным участником национальной экономики, обеспечивая импортозамещение, развивая производство, создавая новые рабочие места. В прошлом году доля малого и среднего бизнеса в общем объеме кредитования достигла 21%. Для сравнения: в 2020 году показатель был ниже на 11% и составлял всего 10%. При этом МСП выросли в 2 раза в количестве кредитов — на 72% и по итогам прошлого года на них пришлось 92% всех выданных кредитов. Это свидетельствует о стремлении малого и среднего предпринимательства к развитию и масштабированию.