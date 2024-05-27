Дети ранят себя. Селфхарм становится болезнью современного общества

Сложно (порой лень, нет времени, нет сил) быть вовлеченными в жизнь своих подросших детей. Читать то, что читают они, смотреть то, что смотрят они, интересоваться тем, чем они интересуются. Сложно, но нужно, — уверена Мария Попова: «Задушевные беседы — это не спросить у него „Почему ты так делаешь, ранишь себя?“, а спросить „Что ты сейчас слушаешь, что ты сейчас смотришь?“. Зацепиться за то, что интересно ребенку, и тоже этим заинтересоваться, даже если вам это неинтересно. Даже если вы считаете, что это ерунда, блажь, жесть, и это не может быть интересно. Надо заинтересоваться, надо стать вовлеченным, это будут те самые точки соприкосновения».