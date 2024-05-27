Для ускорения строительства пермского зоопарка привлекают новых субподрядчиков

Генеральным подрядчиком строительства зоопарка в Перми выступает «РЖДстрой». Государственный контракт между компанией и ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» был заключен еще в 2017 году при губернаторе Викторе Басаргине. За время реализации проекта субподрядчики не раз менялись. С лета 2021 года одним из основных стало ООО «Энергокомплекс».