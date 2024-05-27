Для ускорения строительства пермского зоопарка привлекают новых субподрядчиков

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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Updated Сегодня, 05:36
ООО «Дом.59», являющееся дочерней структурой АО «Корпорация развития Пермского края», выступило заказчиком строительных работ на объектах нового зоопарка в Перми. Компания уже заключила четыре новых договора на работы в зоопарке, сообщает Business Class.
Три из них были заключены в апреле — на общую сумму 43,6 млн рублей, и еще один — 23 мая — на 4,9 млн рублей. По договорам подрядчики должны выполнить работы на объектах «вольер с павильоном». Конкретное наименование работ указано в одном случае — очистка паром, пескоструйная обработка наружных стен зданий.
100% доли ООО «Дом.59» принадлежит АО «Корпорация развития Пермского края», учредителем которого в свою очередь является региональное министерство строительства.
В ведомстве рассказали изданию, что сейчас на площадке генподрядчик наращивает обороты и ресурсы.
«Для повышения интенсивности завершения строительства зоопарка на объект привлекаются дополнительные мощности (подрядные организации). В том числе — компания ООО „Дом.59“, которая проводит закупку на выполнение строительно-монтажных работ по части проектных решений», — комментируют происходящее в Минстрое.
В КРПК изданию также подтвердили, что на объект привлекают субподрядчиков с целью ускорения темпов строительства зоопарка.
Генеральным подрядчиком строительства зоопарка в Перми выступает «РЖДстрой». Государственный контракт между компанией и ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» был заключен еще в 2017 году при губернаторе Викторе Басаргине. За время реализации проекта субподрядчики не раз менялись. С лета 2021 года одним из основных стало ООО «Энергокомплекс».