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Для ускорения строительства пермского зоопарка привлекают новых субподрядчиков

Для ускорения строительства пермского зоопарка привлекают новых субподрядчиков

27 мая 2024, 05:35
Фото: properm.ru
Заключены четыре новых договора почти на 50 миллионов рублей.
Сюжет
Зоопарк

ООО «Дом.59», являющееся дочерней структурой АО «Корпорация развития Пермского края», выступило заказчиком строительных работ на объектах нового зоопарка в Перми. Компания уже заключила четыре новых договора на работы в зоопарке, сообщает Business Class.

Три из них были заключены в апреле — на общую сумму 43,6 млн рублей, и еще один — 23 мая — на 4,9 млн рублей. По договорам подрядчики должны выполнить работы на объектах «вольер с павильоном». Конкретное наименование работ указано в одном случае — очистка паром, пескоструйная обработка наружных стен зданий.

100% доли ООО «Дом.59» принадлежит АО «Корпорация развития Пермского края», учредителем которого в свою очередь является региональное министерство строительства.

В ведомстве рассказали изданию, что сейчас на площадке генподрядчик наращивает обороты и ресурсы.

«Для повышения интенсивности завершения строительства зоопарка на объект привлекаются дополнительные мощности (подрядные организации). В том числе — компания ООО „Дом.59“, которая проводит закупку на выполнение строительно-монтажных работ по части проектных решений», — комментируют происходящее в Минстрое.

В КРПК изданию также подтвердили, что на объект привлекают субподрядчиков с целью ускорения темпов строительства зоопарка.

Генеральным подрядчиком строительства зоопарка в Перми выступает «РЖДстрой». Государственный контракт между компанией и ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» был заключен еще в 2017 году при губернаторе Викторе Басаргине. За время реализации проекта субподрядчики не раз менялись. С лета 2021 года одним из основных стало ООО «Энергокомплекс».

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