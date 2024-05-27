Годовая инфляция в Прикамье едва заметно снизилась

Заметнее всего в годовом выражении дорожали питьевое молоко, сметана и яйца и шоколадные конфеты. В апреле было зафиксировано замедление роста цен на новые импортные машины, ноутбуки и отдых за рубежом. Снижение цен на планшеты и смартфоны ускорился по сравнению с мартом. Годовой рост цен на плодоовощную продукцию в апреле составил +15,35%, на услуги ЖКХ — 3,34%, на услуги пассажирского транспорта 17,31%.