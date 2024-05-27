Годовая инфляция в Прикамье едва заметно снизилась

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 04:37
Updated Сегодня, 04:37
Годовая инфляция в Пермском крае в апреле снизилась, по сравнению с итоговым показателем марта, на 0,06% — до 8,6%. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.
Региональный показатель остается более высоким, нежели средний по России — 7,84%, или среди регионов ПФО — 7,68%.
Годовой рост цен на продовольственные товары в Прикамье составил 8,31% в апреле (в марте — 7,95%). На непродовольственные товары — 8,09% (в марте — 8,24%). На услуги — 9,34% (в марте — 9,93%).
Заметнее всего в годовом выражении дорожали питьевое молоко, сметана и яйца и шоколадные конфеты. В апреле было зафиксировано замедление роста цен на новые импортные машины, ноутбуки и отдых за рубежом. Снижение цен на планшеты и смартфоны ускорился по сравнению с мартом. Годовой рост цен на плодоовощную продукцию в апреле составил +15,35%, на услуги ЖКХ — 3,34%, на услуги пассажирского транспорта 17,31%.