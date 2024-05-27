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К тушению крупного лесного пожара в Пермском крае был привлечен пожарный поезд

К тушению крупного лесного пожара в Пермском крае был привлечен пожарный поезд

27 мая 2024, 04:14
Фото: properm.ru / ГУ МЧС
Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

На территории Губахинского округа произошел крупный лесной пожар, к тушению которого был привлечен поезд. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Пермского края.

Сообщение о пожаре на пульт диспетчера поступило 25 мая в 16:40. В Губахе наблюдалось задымление со стороны ж/д станции «Губаха пассажирская», на 77 км железнодорожной линии.

«По прибытии подразделения пожарного поезда Чусовского ВПО, 63 пожарно-спасательной части и Губахинского отделения Кизеловского лесничества были приняты меры к тушению», — сообщает ведомство. На тушение возгорания были привлечены девять человек личного состава и две единицы пожарной техники.

В целях защиты населенного пункта привлекались силы и средства 63-ПСЧ 27 ПСО в количестве восьми человек двух единиц техники. Площадь пожара составила 0,1 га.

Проводится проверка.

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#Мчс#Лесной пожар#Проверка#Пожарная техника#Пожарный поезд#Тушение пожара
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