К тушению крупного лесного пожара в Пермском крае был привлечен пожарный поезд

«По прибытии подразделения пожарного поезда Чусовского ВПО, 63 пожарно-спасательной части и Губахинского отделения Кизеловского лесничества были приняты меры к тушению», — сообщает ведомство. На тушение возгорания были привлечены девять человек личного состава и две единицы пожарной техники.