К тушению крупного лесного пожара в Пермском крае был привлечен пожарный поезд

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
На территории Губахинского округа произошел крупный лесной пожар, к тушению которого был привлечен поезд. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Пермского края.
Сообщение о пожаре на пульт диспетчера поступило 25 мая в 16:40. В Губахе наблюдалось задымление со стороны ж/д станции «Губаха пассажирская», на 77 км железнодорожной линии.
«По прибытии подразделения пожарного поезда Чусовского ВПО, 63 пожарно-спасательной части и Губахинского отделения Кизеловского лесничества были приняты меры к тушению», — сообщает ведомство. На тушение возгорания были привлечены девять человек личного состава и две единицы пожарной техники.
В целях защиты населенного пункта привлекались силы и средства 63-ПСЧ 27 ПСО в количестве восьми человек двух единиц техники. Площадь пожара составила 0,1 га.
Проводится проверка.