Кировские волонтеры спасли три утиных семейства

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Во втором случае люди заметили безматерных утят в фонтане в овраге на улице Карла Маркса. Позже утка вернулась и присела с птенцами на трубу, чтобы согреться. Благодаря внимательным жителям Кирова удалось поймать всех и выпустить их около Ежовского озера, пишет newsler.ru.
В третьем случае утята провалились под бетонную плиту к трубам горячего водоснабжения, где они плавали между трубами. Утка с последним выжившим птенцом какое-то время была рядом, но потом исчезла. Волонтерам пришлось погружаться в люк, чтобы спасти утят. Они смогли спасти всех, однако птенцы остались без матери. Теперь они находятся в центре помощи животным.