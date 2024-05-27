Кировские волонтеры спасли три утиных семейства

В третьем случае утята провалились под бетонную плиту к трубам горячего водоснабжения, где они плавали между трубами. Утка с последним выжившим птенцом какое-то время была рядом, но потом исчезла. Волонтерам пришлось погружаться в люк, чтобы спасти утят. Они смогли спасти всех, однако птенцы остались без матери. Теперь они находятся в центре помощи животным.