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Кировские волонтеры спасли три утиных семейства

27 мая 2024, 14:20
В сообществе «Большое гнездо» рассказали о помощи животным, которую оказали волонтеры из Кирова. Недавно они спасли три семейства уток. В первом случае утка с птенцами оказалась заперта в бетонной яме с высокими стенами. Волонтеры выловили ее и отправили всех в безопасное место — на Вятку.

Во втором случае люди заметили безматерных утят в фонтане в овраге на улице Карла Маркса. Позже утка вернулась и присела с птенцами на трубу, чтобы согреться. Благодаря внимательным жителям Кирова удалось поймать всех и выпустить их около Ежовского озера, пишет newsler.ru.

В третьем случае утята провалились под бетонную плиту к трубам горячего водоснабжения, где они плавали между трубами. Утка с последним выжившим птенцом какое-то время была рядом, но потом исчезла. Волонтерам пришлось погружаться в люк, чтобы спасти утят. Они смогли спасти всех, однако птенцы остались без матери. Теперь они находятся в центре помощи животным.

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