Когда лучше идти к парикмахеру в июне 2024: лунный календарь

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Если вы хотите добиться более быстрого роста волос, то нужно записаться на стрижку в парикмахерскую в период растущей Луны — в первой или второй четверти лунного цикла. В этом июне новолуние наступит 6 июня — в этот момент можно делать окрашивание, завивку и уходовые процедуры — и салонные, и домашние, пишет издание The Voice Mag.
Если вы редко ходите в салоны красоты, то лучше записаться на стрижку на убывающую Луну. Астрологи считают, что стрижка может укрепить корни волос, но замедлить рост. Луна будет убывающей с 1 по 5 июня и с 23 по 30 июня.
Астрологи рекомендуют обращать внимание на дни так называемых «денежных стрижек». В этом время действия с волосами укрепляют материальную энергию, настраивают их обладателя на финансовую удачу и приносят денежные средства.
Дни «денежных стрижек» приходятся на 5 и 27 сутки лунного календаря, в июне — это 4 и 10 число. Кроме того, можно сходить в парикмахерский салон 20 июня — тогда наступит очередной, 14 день лунного цикла. Астрологи считают, что это время приумножает все хорошее, что есть в вашей жизни.
Те, кто намерен обновить образ 27 и 28 июня (21 и 22 лунные сутки месяца), должны помнить, что в этот период стрижки способствуют позитивным изменениям в карьере, здоровье и отношениях с людьми.
Есть и дни, когда лучше не стричь волосы. Однако в некоторые из них можно окрашивать пряди, завивать волосы или пройти процедуры профессионального ухода. Ниже приведем перечень дат, в которые волосы наиболее тесно связаны с энергетическим уровнем человека, поэтому стричь их нельзя: