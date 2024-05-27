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Modified Сегодня, 10:57

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Лунный календарь: благоприятные и неблагоприятные дни для стрижек в июне-2024

Когда лучше идти к парикмахеру в июне 2024: лунный календарь

27 мая 2024, 10:55
Фото: unsplash.com

Лунный календарь: благоприятные и неблагоприятные дни для стрижек в июне-2024

Лунный календарь многие десятилетия используется для того, чтобы удачно выращивать урожай. Однако он используется и для бьюти-процедур. Астрологи рекомендуют обратить внимание на то, какие дни в июне будут благоприятными для стрижки и окрашивания волос, а также вашего общего состояния.

Если вы хотите добиться более быстрого роста волос, то нужно записаться на стрижку в парикмахерскую в период растущей Луны — в первой или второй четверти лунного цикла. В этом июне новолуние наступит 6 июня — в этот момент можно делать окрашивание, завивку и уходовые процедуры — и салонные, и домашние, пишет издание The Voice Mag.

Если вы редко ходите в салоны красоты, то лучше записаться на стрижку на убывающую Луну. Астрологи считают, что стрижка может укрепить корни волос, но замедлить рост. Луна будет убывающей с 1 по 5 июня и с 23 по 30 июня.

Благоприятные дни

Астрологи рекомендуют обращать внимание на дни так называемых «денежных стрижек». В этом время действия с волосами укрепляют материальную энергию, настраивают их обладателя на финансовую удачу и приносят денежные средства.

Дни «денежных стрижек» приходятся на 5 и 27 сутки лунного календаря, в июне — это 4 и 10 число. Кроме того, можно сходить в парикмахерский салон 20 июня — тогда наступит очередной, 14 день лунного цикла. Астрологи считают, что это время приумножает все хорошее, что есть в вашей жизни.

Те, кто намерен обновить образ 27 и 28 июня (21 и 22 лунные сутки месяца), должны помнить, что в этот период стрижки способствуют позитивным изменениям в карьере, здоровье и отношениях с людьми.

Неблагоприятные дни

Есть и дни, когда лучше не стричь волосы. Однако в некоторые из них можно окрашивать пряди, завивать волосы или пройти процедуры профессионального ухода. Ниже приведем перечень дат, в которые волосы наиболее тесно связаны с энергетическим уровнем человека, поэтому стричь их нельзя:

  • 1 июня — 24 лунный день;
  • 2 июня — 25 лунный день;
  • 5 июня — 28 лунный день;
  • 6 июня — Новолуние;
  • 9 июня — 4 лунный день;
  • 13-14 июня — удлиненный 8 лунный день;
  • 21 июня — 15 лунный день;
  • 29 июня — 23 лунный день;
  • 30 июня — 24 лунный день.

В какие дни лучше отказаться от окрашивания и ухода

  1. 2 июня, 25 лунный день — откажитесь от контакта окружающих, особенно малознакомых людей, с вашими волосами. По возможности, проведите день в головном уборе и откажитесь от бьюти-практик.
  2. 6 июня, 29 лунные сутки, переходящие в Новолуние, — энергия этого дня не подходит для тяжелых и длительных задач, он будет неудачным для любых процедур.
  3. 13 и 14 июня, долгие 8 лунные сутки — уберите из расписания любые манипуляции с волосами и сосредоточьтесь на положительных моментах в общении с окружающими. Единственное, что можно сделать в эти дни, — провести домашние уходовые ритуалы, например, сделать маску или пилинг кожи головы.
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