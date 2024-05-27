Когда лучше идти к парикмахеру в июне 2024: лунный календарь

Если вы хотите добиться более быстрого роста волос, то нужно записаться на стрижку в парикмахерскую в период растущей Луны — в первой или второй четверти лунного цикла. В этом июне новолуние наступит 6 июня — в этот момент можно делать окрашивание, завивку и уходовые процедуры — и салонные, и домашние, пишет издание The Voice Mag.