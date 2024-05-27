Концерты, «Энергия жизни» и салют. Как Пермь встретит День города

Центральные площадки празднования в текущем году — городская эспланада и набережная Камы. Общегородские культурно-массовые мероприятия стартуют 11 июня. В 23:00 в сквере имени Василия Татищева начнется символическая встреча Дня города — одним из персонажей исторического экскурса будет сам Татищев. На мероприятии будут работать интерактивные площадки, состоится вручение памятных сувенирных медалей и «ключа от города». Для удобства пермяков в расписание движения трамваев добавят дополнительные рейсы и продлят их работу до 00:30.