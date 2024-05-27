properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:46

Published Сегодня, 05:46

Modified Сегодня, 05:48

Updated Сегодня, 05:48

Пермяков на День города ждут 7-минутный салют и концертная программа

Концерты, «Энергия жизни» и салют. Как Пермь встретит День города

27 мая 2024, 05:46
Фото: Динара Мугтабарова / properm.ru

Пермяков на День города ждут 7-минутный салют и концертная программа

Встреча Дня города начнется уже поздно вечером 11 июня.

В администрации Перми представили программу основных мероприятий празднования Дня города и Дня России — они отмечаются 12 июня. В мэрии говорят, что программа разработана таким образом, чтобы мероприятия охватили весь город. В текущем году празднование Дня города проводится под эгидой Года семьи и общим слоганом «Когда мы вместе — все реально!». Новинкой Дня города станут выступления творческих пермских семей на главной сцене, на эспланаде.

Преддверие праздника

Центральные площадки празднования в текущем году — городская эспланада и набережная Камы. Общегородские культурно-массовые мероприятия стартуют 11 июня. В 23:00 в сквере имени Василия Татищева начнется символическая встреча Дня города — одним из персонажей исторического экскурса будет сам Татищев. На мероприятии будут работать интерактивные площадки, состоится вручение памятных сувенирных медалей и «ключа от города». Для удобства пермяков в расписание движения трамваев добавят дополнительные рейсы и продлят их работу до 00:30.

Продолжение на Аллее Доблести и Славы

Сам День города стартует 12 июня в 11:00 с торжественной церемонии открытия плит на Аллее Доблести и Славы на эспланаде. В текущем году здесь увековечат имена:

  • Павла Преображенского, первооткрывателя нефти и калийных руд на Западном Урале;
  • Виктора Лебедева, директора Мотовилихинских заводов, Героя Социалистического Труда и почетного гражданина Перми;
  • Виктора Астафьева, писателя-фронтовика, драматурга, Героя Социалистического Труда;
  • Евгения Крылатова, известного композитора и автора популярных песен;
  • Сергея Белова, легендарного баскетболиста и российского тренера.

В исторической части Аллеи установят звезду, посвященную Пермскому музыкальному колледжу — он отмечает свое столетие.

Мероприятия на эспланаде

Главная сцена праздника традиционно будет установлена на площади перед зданием Законодательного собрания. Программа праздника на главной сцене:

  • 11:30 — большой праздничный концерт «Мы одна семья!» с участием творческих коллективов Перми и Екатеринбурга.
  • 12:00 — открытие парада трамваев, посвященного 95-летию со дня запуска первого трамвая в Перми. По ул. Петропавловской проследует колонна из 10 единиц служебных и пассажирских вагонов разных лет, пермяки увидят, как менялся городской электрический транспорт с течением времени.
  • в течение дня — большой праздничный концерт под девизом «Энергия жизни» с участием ведущих пермских артистов и творческих пермских семей. Почти 500 вокалистов исполнят самые известные песни Евгения Крылатова на «Большом хоровом соборе».
  • вечер — выступления музыкальных групп.
  • 21:00 — выступление Заслуженного артиста России, певца и музыканта Игоря Саруханова.

Программа праздника на «Фестивальной» сцене:

  • 12:30 — выступления детских творческих коллективов учреждений культуры и досуга.
  • 17:00 — 21:00 — пермские диджеи сыграют сеты.

Праздничная активность на набережной

С 12:00 на набережной пермяков ждут интерактивные программы. В ДК Солдатова состоится торжественный прием главы Перми Эдуарда Соснина. Он вручит почетные знаки «За заслуги перед городом Пермь» и премии города Перми в сфере культуры и искусства.

Чиновники обещают уделить особое внимание обеспечению безопасности во время празднования Дня города. Для охраны правопорядка помимо полицейских и оперативных служб планируется привлечь около 300 сотрудников охранных предприятий, установить 20 стационарных металлодетекторов, 800 металлических ограждений и не менее 10 единиц тяжелой техники. В местах культурно-массовых мероприятий будут дежурить бригады скорой медицинской помощи и городской службы спасения, у Камы за безопасностью пермяков проследят спасатели.

В разных районах Перми запланированы спортивные мероприятия, тематические акции и выставки, квесты, краеведческие мероприятия и флэшмобы. Ознакомиться с ними можно в документе по ссылке.

Финал праздника

В завершение Дня города пермяков и гостей краевой столицы ожидает семиминутный салют. Его запустят с территории городского пляжа в 23:30. Любоваться фейерверками лучше на набережной на левом берегу Камы.

Читайте также:
Хедлайнером концерта в День Победы в Перми станет певец Алексей ГоманАктриса Лариса Гузеева рассказала, что стеснялась бедности в юностиВ День пограничника в пермских магазинах запретят продавать спиртное
#Общество#Пермь#День города#Праздник#Эспланада#Набережная#Культура
Подпишитесь
Дети ранят себя. Селфхарм становится болезнью современного общества
Сегодня, 06:30
В первые дни лета в Пермском крае ожидается потепление до +28°C
Сегодня, 04:49
Для ускорения строительства пермского зоопарка привлекают новых субподрядчиков
Сегодня, 05:35
Сроки сдачи «Егошихинской долины» сдвинулись
Сегодня, 05:43
Некоторые дома в Перми останутся без воды на этой неделе. Адреса и даты
Сегодня, 04:53
"