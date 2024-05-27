Концерты, «Энергия жизни» и салют. Как Пермь встретит День города

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
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Updated Сегодня, 05:48
В администрации Перми представили программу основных мероприятий празднования Дня города и Дня России — они отмечаются 12 июня. В мэрии говорят, что программа разработана таким образом, чтобы мероприятия охватили весь город. В текущем году празднование Дня города проводится под эгидой Года семьи и общим слоганом «Когда мы вместе — все реально!». Новинкой Дня города станут выступления творческих пермских семей на главной сцене, на эспланаде.
Центральные площадки празднования в текущем году — городская эспланада и набережная Камы. Общегородские культурно-массовые мероприятия стартуют 11 июня. В 23:00 в сквере имени Василия Татищева начнется символическая встреча Дня города — одним из персонажей исторического экскурса будет сам Татищев. На мероприятии будут работать интерактивные площадки, состоится вручение памятных сувенирных медалей и «ключа от города». Для удобства пермяков в расписание движения трамваев добавят дополнительные рейсы и продлят их работу до 00:30.
Сам День города стартует 12 июня в 11:00 с торжественной церемонии открытия плит на Аллее Доблести и Славы на эспланаде. В текущем году здесь увековечат имена:
В исторической части Аллеи установят звезду, посвященную Пермскому музыкальному колледжу — он отмечает свое столетие.
Главная сцена праздника традиционно будет установлена на площади перед зданием Законодательного собрания. Программа праздника на главной сцене:
Программа праздника на «Фестивальной» сцене:
С 12:00 на набережной пермяков ждут интерактивные программы. В ДК Солдатова состоится торжественный прием главы Перми Эдуарда Соснина. Он вручит почетные знаки «За заслуги перед городом Пермь» и премии города Перми в сфере культуры и искусства.
Чиновники обещают уделить особое внимание обеспечению безопасности во время празднования Дня города. Для охраны правопорядка помимо полицейских и оперативных служб планируется привлечь около 300 сотрудников охранных предприятий, установить 20 стационарных металлодетекторов, 800 металлических ограждений и не менее 10 единиц тяжелой техники. В местах культурно-массовых мероприятий будут дежурить бригады скорой медицинской помощи и городской службы спасения, у Камы за безопасностью пермяков проследят спасатели.
В разных районах Перми запланированы спортивные мероприятия, тематические акции и выставки, квесты, краеведческие мероприятия и флэшмобы. Ознакомиться с ними можно в документе по ссылке.
В завершение Дня города пермяков и гостей краевой столицы ожидает семиминутный салют. Его запустят с территории городского пляжа в 23:30. Любоваться фейерверками лучше на набережной на левом берегу Камы.