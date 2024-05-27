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Морозные майские ночи в Прикамье побили климатический рекорд 25-летней давности

Морозные майские ночи в Прикамье побили климатический рекорд 25-летней давности

27 мая 2024, 03:30
Фото: ideogram.ai
До конца месяца возможны еще заморозки.

Морозные пермские ночи в мае бьют климатический рекорд за 25 лет. Об этом рассказали специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

Ночь на 24 мая в Прикамье прошла впервые в течение этого месяца без заморозков с температурным минимумом в +0,5°С. Так, заморозки наблюдались в регионе ежедневно с 1 по 24 мая.

Подобное было лишь в далеком 1999 году. Тогда заморозки фиксировались каждую ночь с 3 по 26 мая включительно, также в течение 24 суток. «В мае этого года накоплено большое количество случаев с заморозками, при чём этот ряд до конца месяца ещё пополнится», — рассказали метеорологи.

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