Морозные майские ночи в Прикамье побили климатический рекорд 25-летней давности

Подобное было лишь в далеком 1999 году. Тогда заморозки фиксировались каждую ночь с 3 по 26 мая включительно, также в течение 24 суток. «В мае этого года накоплено большое количество случаев с заморозками, при чём этот ряд до конца месяца ещё пополнится», — рассказали метеорологи.