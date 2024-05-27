Начальник департамента культуры займет должность советника мэра Перми

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Начальник департамента культуры и молодёжной политики мэрии Перми Василий Головин займет должность советника главы города. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье».
Напомним, 15 мая стало известно, что новым руководителем департамента культуры и молодежной политики администрации краевой столицы будет пиарщица Анастасия Хорошева. Нынешний глава департамента Василий Головин покинет мэрию 31 мая.
Возглавил департамент культуры города Головин в марте 2021 года, до этого работал заместителем министра культуры Прикамья.