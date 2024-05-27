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Начальник департамента культуры займет должность советника мэра Перми

Начальник департамента культуры займет должность советника мэра Перми

27 мая 2024, 06:13
Фото: VK Василий Головин
Покинет городскую администрацию Василий Головин в конце мая.

Начальник департамента культуры и молодёжной политики мэрии Перми Василий Головин займет должность советника главы города. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье».

Напомним, 15 мая стало известно, что новым руководителем департамента культуры и молодежной политики администрации краевой столицы будет пиарщица Анастасия Хорошева. Нынешний глава департамента Василий Головин покинет мэрию 31 мая.

Возглавил департамент культуры города Головин в марте 2021 года, до этого работал заместителем министра культуры Прикамья.

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#Пермь#Администрация#Мэр#Прикамье#Департамент культуры#Анастасия Хорошева#Василий Головин#Советник мэра
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