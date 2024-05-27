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Posted Сегодня, 04:53

Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

В Перми поочередно будут отключать холодную воду на этой неделе

Некоторые дома в Перми останутся без воды на этой неделе. Адреса и даты

27 мая 2024, 04:53
Фото: ideogram.ai

В Перми поочередно будут отключать холодную воду на этой неделе

Сохраните график себе и запаситесь водой заранее.

В Перми десятки жилых домов временно останутся без воды из-за проведения аварийно-восстановительных и планово-ремонтных работ. В пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье» рассказали об отключениях на этой неделе и поделились графиком работ.

Завтра, 28 мая, с 10:00 до 20:00, водоснабжения не будет в домах по адресам:

  • Комсомольский проспект, 1;
  • Монастырская, 12, 12/1;
  • Окулова, 4, 4а, 6.

В этот же день с 10:00 до 10:00 29 мая воду отключат в домах:

  • Добролюбова, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24;
  • Тургенева, 18/1, 27, 33д, 35а, 35б.

В среду, 29 мая, на сутки — с 10:00 до 10:00 30 мая — без водоснабжения останутся жильцы домов:

  • бульвар Гагарина, 70, 70а, 70б, 74в.

30 мая с 10:00 до 10:00 31 мая воду отключат тут:

  • Лиственная, 2;
  • Нейвинская, 10, 10а, 12, 14;
  • Серпуховская, 5, 7, 7а.

31 мая с 10:00 до 20:00 с неудобствами столкнутся пермяки по адресам:

  • Кисловодская, 15;
  • Овчинникова, 11, 15, 15а, 17;
  • Челюскинцев, 4, 7, 14.

В субботу, 1 июня, с 10:00 до 10:00 2 июня не будет водоснабжения по улицам:

  • Емельяна Ярославского, 10;
  • Клары Цеткин, 3;
  • Коминтерна, 12, 14, 16;
  • Комсомольский проспект, 87;
  • Куйбышева, 104, 106, 108, 110, 112, 118А, 127, 129, 137;
  • Обвинская, 8а, 10, 10а, 12а;
  • Саранская, 3, 5;
  • Чкалова, 38, 38а.
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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Новогор-прикамье#Отключение воды
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