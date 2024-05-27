Некоторые дома в Перми останутся без воды на этой неделе. Адреса и даты

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
В Перми десятки жилых домов временно останутся без воды из-за проведения аварийно-восстановительных и планово-ремонтных работ. В пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье» рассказали об отключениях на этой неделе и поделились графиком работ.
Завтра, 28 мая, с 10:00 до 20:00, водоснабжения не будет в домах по адресам:
В этот же день с 10:00 до 10:00 29 мая воду отключат в домах:
В среду, 29 мая, на сутки — с 10:00 до 10:00 30 мая — без водоснабжения останутся жильцы домов:
30 мая с 10:00 до 10:00 31 мая воду отключат тут:
31 мая с 10:00 до 20:00 с неудобствами столкнутся пермяки по адресам:
В субботу, 1 июня, с 10:00 до 10:00 2 июня не будет водоснабжения по улицам: