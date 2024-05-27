Организаторы ПМЭФ-2024 опубликовали деловую программу мероприятия

По словам советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, для достижения справедливости и стабильности в многополярном мире требуется появление новых центров влияния, способных предложить свое видение глобальных проблем и участвовать в формировании нового мирового порядка. Кроме того, необходимо, чтобы к развитию новых точек роста присоединились различные государства и регионы, готовые нести ответственность за свое будущее. Советник президента России отметил, что форум является подходящей площадкой для проведения дискуссий на самом высоком уровне, а также масштабирования решений и инициатив на все сферы общественной жизни и деятельности государств, принимающих участие в ПМЭФ, пишет 56orb.ru.