properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

Организаторы ПМЭФ-2024 опубликовали деловую программу мероприятия

Организаторы ПМЭФ-2024 опубликовали деловую программу мероприятия

27 мая 2024, 10:23
Фото: Росконгресс
На официальном сайте Петербургского международного экономического форума — 2024 опубликована полная программа мероприятия. Главная тема обозначена как «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

По словам советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, для достижения справедливости и стабильности в многополярном мире требуется появление новых центров влияния, способных предложить свое видение глобальных проблем и участвовать в формировании нового мирового порядка. Кроме того, необходимо, чтобы к развитию новых точек роста присоединились различные государства и регионы, готовые нести ответственность за свое будущее. Советник президента России отметил, что форум является подходящей площадкой для проведения дискуссий на самом высоком уровне, а также масштабирования решений и инициатив на все сферы общественной жизни и деятельности государств, принимающих участие в ПМЭФ, пишет 56orb.ru.

Программа форума в этом году включает в себя четыре трека: «Переход к многополярной модели мировой экономики», «Российская экономика: цели и задачи нового цикла», «Технологии, обеспечивающие лидерство» и «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства».

Деловая программа ПМЭФ включает в себя более 150 тематических сессий, в которых примут участие более тысячи спикеров и модераторов. Ожидается, что в ходе мероприятий будут рассмотрены место и роль Российской Федерации в развивающемся многополярном мире. Также планируется обсуждение перспектив развития международных отношений и новых точек роста — новых экономических лидеров, способных конкурировать с существующими центрами влияния.

В рамках ПМЭФ в этом году в обновленном формате предстанет флагманский проект Фонда Росконгресс в сфере науки и венчурных инвестиций под названием «Территория инноваций». Для этого проекта предусмотрена площадь более 1 тысячи квадратных метров.

ПМЭФ будет проходить с 5 по 8 июня. В информпространстве событие будет освещать медиахолдинг 1MI.

Подпишитесь
Техника премиум-класса и дизайнерский ремонт. ТОП-3 самых дорогих двушки в Перми
Сегодня, 13:30
Дети ранят себя. Селфхарм становится болезнью современного общества
Сегодня, 06:30
В Минтруда России напомнили, как оплатить детский сад с помощью материнского капитала
Сегодня, 07:58
Видео. В сети появилось видео, на котором житель Перми бьет ребенка по лицу
Сегодня, 11:26
Начальник департамента культуры займет должность советника мэра Перми
Сегодня, 06:13
Врач рассказала, как распознать сезонную аллергию и облегчить ее симптомы
Сегодня, 12:08
"