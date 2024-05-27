Организаторы ПМЭФ-2024 опубликовали деловую программу мероприятия

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
По словам советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, для достижения справедливости и стабильности в многополярном мире требуется появление новых центров влияния, способных предложить свое видение глобальных проблем и участвовать в формировании нового мирового порядка. Кроме того, необходимо, чтобы к развитию новых точек роста присоединились различные государства и регионы, готовые нести ответственность за свое будущее. Советник президента России отметил, что форум является подходящей площадкой для проведения дискуссий на самом высоком уровне, а также масштабирования решений и инициатив на все сферы общественной жизни и деятельности государств, принимающих участие в ПМЭФ, пишет 56orb.ru.
Программа форума в этом году включает в себя четыре трека: «Переход к многополярной модели мировой экономики», «Российская экономика: цели и задачи нового цикла», «Технологии, обеспечивающие лидерство» и «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства».
Деловая программа ПМЭФ включает в себя более 150 тематических сессий, в которых примут участие более тысячи спикеров и модераторов. Ожидается, что в ходе мероприятий будут рассмотрены место и роль Российской Федерации в развивающемся многополярном мире. Также планируется обсуждение перспектив развития международных отношений и новых точек роста — новых экономических лидеров, способных конкурировать с существующими центрами влияния.
В рамках ПМЭФ в этом году в обновленном формате предстанет флагманский проект Фонда Росконгресс в сфере науки и венчурных инвестиций под названием «Территория инноваций». Для этого проекта предусмотрена площадь более 1 тысячи квадратных метров.
ПМЭФ будет проходить с 5 по 8 июня. В информпространстве событие будет освещать медиахолдинг 1MI.