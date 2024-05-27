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Published Сегодня, 20:03

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Updated Сегодня, 20:05

Парк «Акуловский»: маршрут по лесной Перми c #Кудабежать

Парк «Акуловский»: маршрут по лесной Перми c #Кудабежать

27 мая 2024, 20:03
Фото: 1MI
Парк «Акуловский»: маршрут по лесной Перми c #Кудабежать
И по городу, и по лесу. В Перми так можно! Тут не город-сад, тут город-лес.

Начнем с парка «Акуловский». Для любителей природы — это же мечта! Белки скачут по деревьям, воздух чистый, а тропинки асфальтированные. Но никаких акул. Парк называется по аналогии с микрорайоном, в котором расположен, в честь красного командира Филиппа Акулова. Бежим дальше, к экологической тропе «Пролетарская», что расположена на охраняемой природной территории «Верхнекурьинский». Правильно! Опять лес! Повезло же пермякам — такая близость к природе.

Фото: 1MI

На экологической тропе предусмотрено восемь остановок, на которых установлены информационные стенды. И привал сделать, и что-то новое узнать. Прочитать, какая живность тут водится. А водится тут много, в том числе редкого. Например, пернатые: королек, пищуха, мухоловка. А есть и хищные птицы! Какие? Все написано на стенде «Орнитофауна — Хищные птицы» — это и будет последняя точка нашего маршрута. Идеальное время: с 10:00 до 12:00.

Фото: 1MI
  • Пройденная дистанция: ≈ 3,1 км
  • Время: 37 минут в среднем темпе
  • Сложность: придется поработать не только ногами
#Эмилия Шпилева#Видео#Пермь#Город#Достопримечательности
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