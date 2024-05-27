Парк «Акуловский»: маршрут по лесной Перми c #Кудабежать

Posted Сегодня, 20:03
Published Сегодня, 20:03
Modified Сегодня, 20:05
Updated Сегодня, 20:05
Начнем с парка «Акуловский». Для любителей природы — это же мечта! Белки скачут по деревьям, воздух чистый, а тропинки асфальтированные. Но никаких акул. Парк называется по аналогии с микрорайоном, в котором расположен, в честь красного командира Филиппа Акулова. Бежим дальше, к экологической тропе «Пролетарская», что расположена на охраняемой природной территории «Верхнекурьинский». Правильно! Опять лес! Повезло же пермякам — такая близость к природе.
На экологической тропе предусмотрено восемь остановок, на которых установлены информационные стенды. И привал сделать, и что-то новое узнать. Прочитать, какая живность тут водится. А водится тут много, в том числе редкого. Например, пернатые: королек, пищуха, мухоловка. А есть и хищные птицы! Какие? Все написано на стенде «Орнитофауна — Хищные птицы» — это и будет последняя точка нашего маршрута. Идеальное время: с 10:00 до 12:00.