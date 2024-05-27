Парк «Акуловский»: маршрут по лесной Перми c #Кудабежать

На экологической тропе предусмотрено восемь остановок, на которых установлены информационные стенды. И привал сделать, и что-то новое узнать. Прочитать, какая живность тут водится. А водится тут много, в том числе редкого. Например, пернатые: королек, пищуха, мухоловка. А есть и хищные птицы! Какие? Все написано на стенде «Орнитофауна — Хищные птицы» — это и будет последняя точка нашего маршрута. Идеальное время: с 10:00 до 12:00.