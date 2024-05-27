Перед въездом на пермское Северное кладбище начали хоронить людей

Как указывает источник, также на указанном участке может появиться колумбарий. «Проект колумбария разработан и получил положительное заключение государственной экспертизы. Так как проект является типовым, его реализация возможна, в том числе и в последующем строительстве», — рассказали изданию в МКУ «Пермблагоустройство».