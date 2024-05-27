Перед въездом на пермское Северное кладбище начали хоронить людей

Posted Сегодня, 03:12
Published Сегодня, 03:12
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В Перми на Северном кладбище людей начали хоронить на месте, где размещались торговые точки с цветами и биотуалеты. О расширении Почетного квартала Северного кладбища сообщило 59.RU.
Под расширение местного кладбища выделили 55 га земли. Так, в Почетный квартал включили участок перед въездом, где торговали цветами, рассадой, венками и пирожками. Первые захоронения на этой территории прошли в мае.
Как указывает источник, также на указанном участке может появиться колумбарий. «Проект колумбария разработан и получил положительное заключение государственной экспертизы. Так как проект является типовым, его реализация возможна, в том числе и в последующем строительстве», — рассказали изданию в МКУ «Пермблагоустройство».
Осенью прошлого года предприниматели получили письма от Департамента экономики и промышленной политики Перми, в которых говорилось, что 31 декабря они должны покинуть свои торговые места. Бизнесменам оказала помощь церковь, предоставив им участок для ведения бизнеса. По словам владельцев торговых точек, им придется завысить цены, поскольку стоимость аренды выросла.
Кроме того, строение бывшего общественного туалета убрали, однако остались видны сливные отверстия, которыми пользовались. Напротив этого места уже начали хоронить людей.