properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:12

Published Сегодня, 03:12

Modified Сегодня, 03:19

Updated Сегодня, 03:19

Перед въездом на пермское Северное кладбище начали хоронить людей

Перед въездом на пермское Северное кладбище начали хоронить людей

27 мая 2024, 03:12
Фото: 1MI
На расширенном участке кладбища планируется возвести колумбарий.

В Перми на Северном кладбище людей начали хоронить на месте, где размещались торговые точки с цветами и биотуалеты. О расширении Почетного квартала Северного кладбища сообщило 59.RU.

Под расширение местного кладбища выделили 55 га земли. Так, в Почетный квартал включили участок перед въездом, где торговали цветами, рассадой, венками и пирожками. Первые захоронения на этой территории прошли в мае.

Как указывает источник, также на указанном участке может появиться колумбарий. «Проект колумбария разработан и получил положительное заключение государственной экспертизы. Так как проект является типовым, его реализация возможна, в том числе и в последующем строительстве», — рассказали изданию в МКУ «Пермблагоустройство».

Осенью прошлого года предприниматели получили письма от Департамента экономики и промышленной политики Перми, в которых говорилось, что 31 декабря они должны покинуть свои торговые места. Бизнесменам оказала помощь церковь, предоставив им участок для ведения бизнеса. По словам владельцев торговых точек, им придется завысить цены, поскольку стоимость аренды выросла.

Кроме того, строение бывшего общественного туалета убрали, однако остались видны сливные отверстия, которыми пользовались. Напротив этого места уже начали хоронить людей.

Читайте также:
За год стоимость аренды «однушки» в Перми выросла более чем в полтора разаСтало известно, где в Перми откроется второй в городе боулинг-центрСЗ «Строй Регион Холдинг» выиграл аукцион по застройке двух участков в районе ДКЖ
#Пермь#Северное кладбище#Биотуалеты#Церковь#Земля#Предприниматели#Цветы#Экспертиза#Аренда#Торговые точки#Хоронение#Почетный квартал#Колумбарий#Департамент экономики#Промышленная политика
Подпишитесь
Дети ранят себя. Селфхарм становится болезнью современного общества
Сегодня, 06:30
В первые дни лета в Пермском крае ожидается потепление до +28°C
Сегодня, 04:49
Для ускорения строительства пермского зоопарка привлекают новых субподрядчиков
Сегодня, 05:35
Сроки сдачи «Егошихинской долины» сдвинулись
Сегодня, 05:43
Концерты, «Энергия жизни» и салют. Как Пермь встретит День города
Сегодня, 05:46
Некоторые дома в Перми останутся без воды на этой неделе. Адреса и даты
Сегодня, 04:53
"