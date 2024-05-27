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Пермские гандболисты остались без наград чемпионата России

Пермские гандболисты остались без наград чемпионата России

27 мая 2024, 04:58
Фото: ГК «Пермские медведи»
Клуб «Пермские медведи» уступил питерскому «Зениту» в решающем матче серии за «бронзу».

«Пермские медведи» проиграли в Санкт-Петербурге третий матч серии за бронзовые медали чемпионата России по гандболу среди мужских команд. Пермяки остались без наград.

Команды имели по одной победе в серии игр до двух побед, и этот поединок определял, кто возьмет «бронзу» турнира. Встреча завершилась со счётом 41:34 в пользу хозяев площадки. «Зенит» выиграл серию 2:1 и занял третье место.

«Тот, кто сделал больше ошибок, тот и проиграл, всё закономерно. Поздравляю „Зенит“!» — такой послематчевый комментарий дал главный тренер «Пермских медведей» Валентин Бузмаков.

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#Спорт#Гандбол#Пермские медведи
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