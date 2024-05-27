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Пермский предприниматель выплатил американскому производителя бритв 180 тысяч

Пермский предприниматель выплатил американскому производителя бритв 180 тысяч

27 мая 2024, 11:56
Фото: 1MI
Мужчина продавал через маркетплейс предметы для бритья «похожие на оригинальные».

Компания The Gillette Company LLC и индивидуальный предприниматель из Перми Прохор Попов заключили мировое соглашение по делу о нарушении исключительного права на товарные знаки. Краевой арбитражный суд утвердил соглашение 22 мая. Первыми внимание на данное дело обратили в «Коммерсант-Прикамье».

В феврале 2024 года компания обратилась в Арбитражный суд Пермского края с заявлением к предпринимателю из Перми о взыскании с него 300 тыс. рублей компенсации за незаконное использование исключительных прав на товарные знаки. Как отмечается в деле, Прохор Попов с целью продажи разместил на интернет-площадке «Озон» предметы для бритья, которые незаконно содержали обозначения, схожие с товарными знаками Gillette.

В мае The Gillette Company LLC подала заявление об утверждении мирового соглашения. Предприниматель согласился выплатить компенсацию за использование товарных знаков в размере 180 тыс. рублей.

#Суд#Экономика#Пермь#Авторские права
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