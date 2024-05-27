Пермский предприниматель выплатил американскому производителя бритв 180 тысяч

В феврале 2024 года компания обратилась в Арбитражный суд Пермского края с заявлением к предпринимателю из Перми о взыскании с него 300 тыс. рублей компенсации за незаконное использование исключительных прав на товарные знаки. Как отмечается в деле, Прохор Попов с целью продажи разместил на интернет-площадке «Озон» предметы для бритья, которые незаконно содержали обозначения, схожие с товарными знаками Gillette.