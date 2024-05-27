Пермское УФАС возбудило дело в отношении онлайн-магазина за рассылку спама

В 2022 году мужчина приобрел товар у продавца Weissgauff на маркет-плейсе «Яндекс-Маркет». Спустя два года от указанного продавца на электронную почту покупателя начали поступать сообщения рекламного характера, на получение которых заявитель не давал предварительного согласия. Пермяк обратился в компанию Weissgauff с просьбой прекратить рекламную рассылку на его электронную почту. Продавец просьбу проигнорировал.