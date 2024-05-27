properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

Пермское УФАС возбудило дело в отношении онлайн-магазина за рассылку спама

Пермское УФАС возбудило дело в отношении онлайн-магазина за рассылку спама

27 мая 2024, 06:44
Фото: скриншот сайта магазина
Пермяк пытался отказаться от рассылки, однако продавец просьбу проигнорировал.
Сюжет
Уфас

Пермское УФАС России подозревает продавца бытовой техники в нарушении Закона о рекламе. Магазин проводил рассылку рекламных сообщений без согласия адресата, сообщают в антимонопольном ведомстве.

В УФАС поступила жалоба гражданина на спам от продавца бытовой техники ООО «Гауф Рус», отправлявшего письма с информацией рекламного характера на электронную почту заявителя без его согласия.

В 2022 году мужчина приобрел товар у продавца Weissgauff на маркет-плейсе «Яндекс-Маркет». Спустя два года от указанного продавца на электронную почту покупателя начали поступать сообщения рекламного характера, на получение которых заявитель не давал предварительного согласия. Пермяк обратился в компанию Weissgauff с просьбой прекратить рекламную рассылку на его электронную почту. Продавец просьбу проигнорировал.

Закон о рекламе запрещает распространять рекламу, в том числе посредством электронной почты, при отсутствии предварительного согласия адресата на получение рекламы.

Пермское УФАС возбудило в отношении ООО «Гауф Рус» дело по признакам нарушения Закона о рекламе. Рассмотрение дела назначено на 28 мая. Распространителю спам-сообщений грозит штраф в размере от 100 до 500 тыс. рублей.

Читайте также:
Сорвавшая расчистку территорий пермских кладбищ компания попала в черный списокАрбитражный суд поддержал Пермское УФАС в споре с ПАО «Россети»Чиновники в Пермском крае незаконно рекламировали сувениры и химчистку
#Уфас#Экономика#Пермь#Пермское уфас
Подпишитесь
Дети ранят себя. Селфхарм становится болезнью современного общества
Сегодня, 06:30
В первые дни лета в Пермском крае ожидается потепление до +28°C
Сегодня, 04:49
Для ускорения строительства пермского зоопарка привлекают новых субподрядчиков
Сегодня, 05:35
Сроки сдачи «Егошихинской долины» сдвинулись
Сегодня, 05:43
Концерты, «Энергия жизни» и салют. Как Пермь встретит День города
Сегодня, 05:46
Некоторые дома в Перми останутся без воды на этой неделе. Адреса и даты
Сегодня, 04:53
"