Пермское УФАС возбудило дело в отношении онлайн-магазина за рассылку спама

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:44
Пермское УФАС России подозревает продавца бытовой техники в нарушении Закона о рекламе. Магазин проводил рассылку рекламных сообщений без согласия адресата, сообщают в антимонопольном ведомстве.
В УФАС поступила жалоба гражданина на спам от продавца бытовой техники ООО «Гауф Рус», отправлявшего письма с информацией рекламного характера на электронную почту заявителя без его согласия.
В 2022 году мужчина приобрел товар у продавца Weissgauff на маркет-плейсе «Яндекс-Маркет». Спустя два года от указанного продавца на электронную почту покупателя начали поступать сообщения рекламного характера, на получение которых заявитель не давал предварительного согласия. Пермяк обратился в компанию Weissgauff с просьбой прекратить рекламную рассылку на его электронную почту. Продавец просьбу проигнорировал.
Закон о рекламе запрещает распространять рекламу, в том числе посредством электронной почты, при отсутствии предварительного согласия адресата на получение рекламы.
Пермское УФАС возбудило в отношении ООО «Гауф Рус» дело по признакам нарушения Закона о рекламе. Рассмотрение дела назначено на 28 мая. Распространителю спам-сообщений грозит штраф в размере от 100 до 500 тыс. рублей.