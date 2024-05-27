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Подмосковные врачи осмотрели почти 4 тысячи детей-спортсменов

27 мая 2024, 18:26
Более 4 тысячи юных спортсменов из Московской области в этом году прошли бесплатное обследование в Центре спортивной медицины НИКИ детства. Специалисты проводят осмотры быстро и качественно, после чего ребятам выдают допуск к тренировкам.

Обследования включают сдачу анализов и полную диагностику, включая ЭКГ, ЭхоКГ и рентген. Всего каждый маленький пациент проводит около трех часов на приеме. Врачи разных профилей, включая педиатров, ортопедов и кардиологов, задействованы в осмотре детей. При необходимости спортсмены могут быть направлены на консультацию у других специалистов, сообщило издание regions.ru.

По результатам обследования каждому ребенку выдается официальный допуск к тренировкам или освобождение от них по определенным причинам.

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