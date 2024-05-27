Подмосковные врачи осмотрели почти 4 тысячи детей-спортсменов

Обследования включают сдачу анализов и полную диагностику, включая ЭКГ, ЭхоКГ и рентген. Всего каждый маленький пациент проводит около трех часов на приеме. Врачи разных профилей, включая педиатров, ортопедов и кардиологов, задействованы в осмотре детей. При необходимости спортсмены могут быть направлены на консультацию у других специалистов, сообщило издание regions.ru.