Премьера фильма «Культурная комедия», который снимался в Перми, состоится в июле

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Завершено производство полнометражного художественного фильма «Культурная комедия» (12+), который снимался в Перми. Премьера фильма запланирована на 25 июля, сообщают в краевом минкульте.
Главные роли в фильме исполнили Алексей Чадов и Яна Гладких. Режиссер картины Владимир Котт. Действие также происходит в Перми, поэтому зрителей ждут узнаваемые виды города: Набережная Камы, Пермский театр оперы и балета, Пермская художественная галерея. В частности, в массовой сцене у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу приняло участие больше 250 жителей краевой столицы. Также в фильме зрители увидят музыкантов Пермского губернского оркестра.
Сюжет фильма таков: циничный пермский чиновник Виктор Летаев курирует дорожное строительство и привык всегда добиваться своего. Он знает и любит свое дело, но не интересуется ничем другим. Его кредо: «Я колол дрова, мне было не до этих ваших Чеховых с Пастернаками, потому что дрова нужны всем, а искусством дом не согреешь». Но циничное мировоззрение меняется, когда новым вектором развития региона становятся культура и искусство. Теперь, чтобы усидеть в кресле чиновника, ему предстоит изучить культурное наследие Пермского края. В помощь себе он берет уроки у преподавателя искусствоведения Марины Николаевны.