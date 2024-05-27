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Published Сегодня, 09:53

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Updated Сегодня, 09:55

На СВО погиб рядовой пулеметчик из Нытвенского городского округа

Рядовой из Нытвенского округа погиб на СВО

27 мая 2024, 09:53
Фото: 1MI; пресс-служба администрации Нытвенского округа

На СВО погиб рядовой пулеметчик из Нытвенского городского округа

Подробностей о возрасте и наличии семьи у погибшего власти не сообщают.

В поселке Уральский Нытвенского городского округа простятся с погибшим на СВО Русланом Мухановым. Мужчина был рядовым и служил пулеметчиком в мотострелковом подразделении. Руслан погиб во время выполнения боевой задачи 14 апреля текущего года.

Как рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета, завтра, 28 мая, состоится прощание с военнослужащим. Церемония начнется в 10:00 в фойе Дворца культуры и спорта в поселке Уральский (ул. Набережная, 23), а гражданская панихида — в 11:00.

СВО началась 24 февраля 2022 года и до сих пор продолжается. Известно, что в ходе частичной мобилизации для подготовки к военной службе было призвано более 300 тыс. военнослужащих.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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