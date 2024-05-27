Рядовой из Нытвенского округа погиб на СВО

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
В поселке Уральский Нытвенского городского округа простятся с погибшим на СВО Русланом Мухановым. Мужчина был рядовым и служил пулеметчиком в мотострелковом подразделении. Руслан погиб во время выполнения боевой задачи 14 апреля текущего года.
Как рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета, завтра, 28 мая, состоится прощание с военнослужащим. Церемония начнется в 10:00 в фойе Дворца культуры и спорта в поселке Уральский (ул. Набережная, 23), а гражданская панихида — в 11:00.
СВО началась 24 февраля 2022 года и до сих пор продолжается. Известно, что в ходе частичной мобилизации для подготовки к военной службе было призвано более 300 тыс. военнослужащих.