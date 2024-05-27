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Сотрудники «Азота» отметили профессиональный праздник

Сотрудники «Азота» отметили профессиональный праздник

27 мая 2024, 12:16
Фото: пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“
Гости праздничного мероприятия участвовали в спортивных состязаниях, мастер-классах и квестах. Для них прошла концертная программа.

В филиале «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ в рамках празднования Дня химика были подведены итоги работы и отмечены лучшие сотрудники. Награды получили 255 человек.

Директор филиала Андрей Семенюк был награжден знаком «Почетный химик», трое сотрудников получили орден «За заслуги перед химической индустрией России II степени», четверо — Почетную грамоту Минпромторга РФ. За целеустремленность, трудолюбие, профессионализм награды Российского союза химиков получили 11 представителей «Азота». Звание «Заслуженный азотчик» за высокие производственные показатели, долголетний труд и верность делу присвоено 10 сотрудникам.

Кроме того, три сотрудника получили благодарность администрации города Березники. Еще трое были награждены дипломом имени А. И. Жикина, который вручается за внедрение современных методов работы в производственном процессе и высокий уровень профессиональных знаний.

Слова благодарности от руководителей предприятия были также адресованы лучшим наставникам предприятия и сотрудникам, получившим свидетельства о занесении портретов на Доску почета филиала. Портреты троих сотрудников и одного ветерана филиала занесены в Книгу почета.

Фото: пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“

Председатель Пермской краевой организации Росхимпрофсоюза Алексей Клейн также вручил «Азоту» диплом за второе место в смотре-конкурсе на лучшее санитарно-бытовое обслуживание сотрудников среди организаций в 2024 году.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“:

— День химика — особый праздник для нас. Мы отмечаем лучших в профессии, тех, кто отличается высоким профессионализмом и ответственностью. Особые слова благодарности хочу сказать ветеранам, которые принимали участие в становлении и развитии предприятия. И, конечно, нашей активной молодежи. Нам есть, к чему стремиться и чем гордиться.

В День химика 4,2 тыс. сотрудников и членов их семей собрались на празднике Family Forest Fest — 2024, который состоялся на поляне спортивного комплекса «Летающий лыжник». Гости мероприятия в течение дня участвовали в спортивных состязаниях, мастер-классах и квестах, для них также были организованы выступления творческих коллективов. Хедлайнером праздника стала группа Filatov & Karas.

Фото: пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“
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