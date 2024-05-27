Сотрудники «Азота» отметили профессиональный праздник

В День химика 4,2 тыс. сотрудников и членов их семей собрались на празднике Family Forest Fest — 2024, который состоялся на поляне спортивного комплекса «Летающий лыжник». Гости мероприятия в течение дня участвовали в спортивных состязаниях, мастер-классах и квестах, для них также были организованы выступления творческих коллективов. Хедлайнером праздника стала группа Filatov & Karas.