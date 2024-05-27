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Сотрудники филиала «ПМУ» удостоены высоких наград

Сотрудники филиала «ПМУ» удостоены высоких наград

27 мая 2024, 09:04
Фото: Виктория Тарасенко / пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“
Работники предприятия непрерывно развиваются в профессии.

Сотрудники филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в городе Перми отмечены федеральными и региональными наградами за заслуги перед химической промышленностью.

Почетные грамоты министерства промышленности и торговли РФ получили два сотрудника «ПМУ» — начальник смены цеха по производству карбамида Андрей Вяткин и слесарь по ремонту и обслуживанию технологических установок Николай Исаков.

Орденом за заслуги перед химической промышленностью России награждены ведущий инженер по теплохозяйству отдела главного энергетика филиала «ПМУ» Сергей Власов и начальник установки получения азота и кислорода цеха №3 Михаил Цвилев. Это люди, благодаря работе которых реализованы важные проекты развития предприятия.

Благодарственные письма губернатора Пермского края получили три сотрудника «ПМУ»: заместитель директора по персоналу и социальной политике Ирина Шаркевич, слесарь по ремонту и обслуживанию технологических установок РМП-7 Евгений Самойленко и командир пункта газоспасательного отряда Никита Перин.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в городе Перми:

— Высокие результаты работы предприятия достигаются ежедневными усилиями сотен наших сотрудников. Усердие, профессионализм и преданность делу коллектива «ПМУ» заслуживают высшей похвалы. По традиции в День химика государственные награды получают те из нас, кто внес особенно значимый вклад в развитие завода и химической отрасли в целом. Мы гордимся каждым из наших сотрудников и уверены, что благодаря их труду филиал «ПМУ» продолжит успешно развиваться.
Фото: Виктория Тарасенко / пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“
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