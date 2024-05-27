Сотрудники филиала «ПМУ» удостоены высоких наград

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Сотрудники филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в городе Перми отмечены федеральными и региональными наградами за заслуги перед химической промышленностью.
Почетные грамоты министерства промышленности и торговли РФ получили два сотрудника «ПМУ» — начальник смены цеха по производству карбамида Андрей Вяткин и слесарь по ремонту и обслуживанию технологических установок Николай Исаков.
Орденом за заслуги перед химической промышленностью России награждены ведущий инженер по теплохозяйству отдела главного энергетика филиала «ПМУ» Сергей Власов и начальник установки получения азота и кислорода цеха №3 Михаил Цвилев. Это люди, благодаря работе которых реализованы важные проекты развития предприятия.
Благодарственные письма губернатора Пермского края получили три сотрудника «ПМУ»: заместитель директора по персоналу и социальной политике Ирина Шаркевич, слесарь по ремонту и обслуживанию технологических установок РМП-7 Евгений Самойленко и командир пункта газоспасательного отряда Никита Перин.
Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в городе Перми:
— Высокие результаты работы предприятия достигаются ежедневными усилиями сотен наших сотрудников. Усердие, профессионализм и преданность делу коллектива «ПМУ» заслуживают высшей похвалы. По традиции в День химика государственные награды получают те из нас, кто внес особенно значимый вклад в развитие завода и химической отрасли в целом. Мы гордимся каждым из наших сотрудников и уверены, что благодаря их труду филиал «ПМУ» продолжит успешно развиваться.