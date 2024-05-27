Сотрудники филиала «ПМУ» удостоены высоких наград

Орденом за заслуги перед химической промышленностью России награждены ведущий инженер по теплохозяйству отдела главного энергетика филиала «ПМУ» Сергей Власов и начальник установки получения азота и кислорода цеха №3 Михаил Цвилев. Это люди, благодаря работе которых реализованы важные проекты развития предприятия.