Погиб ребенок. Пожар в Краснокамском округе унес жизни трех человек

В ходе пожара в Краснокамском округе погибли три человека, среди которых один ребенок. Сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступило 26 мая в 00:07. Об этом сообщила корреспонденту Properm.ru пресс-служба МЧС Прикамья.