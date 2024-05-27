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На пожаре в Краснокамском округе погибли двое взрослых и один ребенок

Погиб ребенок. Пожар в Краснокамском округе унес жизни трех человек

27 мая 2024, 08:06
Фото: 1MI

На пожаре в Краснокамском округе погибли двое взрослых и один ребенок

Причина возгорания уточняется.

В ходе пожара в Краснокамском округе погибли три человека, среди которых один ребенок. Сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступило 26 мая в 00:07. Об этом сообщила корреспонденту Properm.ru пресс-служба МЧС Прикамья.

На место происшествия прибыли четыре единицы пожарной техники и 13 человек личного состава. Установлено, что произошло открытое горение частного дома и надворных построек. Травмированных в ходе пожара не было.

По предварительных данным, площадь пожара составила 63 кв. м. Спасатели вынесли из дома два газовых баллона с целью недопущения распространения огня на соседние здание.

Горение удалось ликвидировать в 01:37. В настоящий момент проводится проверка и устанавливается причина возгорания.

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