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Сроки сдачи «Егошихинской долины» сдвинулись

Сроки сдачи «Егошихинской долины» сдвинулись

27 мая 2024, 05:43
Фото: МинЖКХ Пермского края
Как стало известно Properm.ru, работы по строительству «Егошихинской долины» продолжаются, но с опозданием от ранее заявленных сроков.

Ремонт первого участка «Егошихинской долины», примыкающий к «Заводу Шпагина» и Егошихинскому культурно-мемориальному парку, еще не завершен. Напомним, работы планировали закончить в 2023 году. По данным управления по экологии и природопользованию администрации Перми, этот участок, примыкающий к «Заводу Шпагина» и Егошихинскому культурно-мемориальному парку, имеет высокую степень готовности, в настоящее время ведется монтаж площадок с покрытием в деревянном исполнении, антикоррозионные работы.

Properm.ru получил ответ на запрос об обустройстве особо охраняемой природной территории регионального значения — экологического парка «Егошихинская долина». В управлении по экологии и природопользованию администрации Перми сообщили, что на данный момент ведется монтаж металлических каркасов тропы на участке Средняя дамба, монтаж визит-центров, монтаж деревянных настилов на площадках, антикоррозионная обработка металлоконструкций.

Фото: план от администрации Перми

Уже смонтированы все свайные основания тропы, визит-центров. Смонтирован каркас тропы, настил, ограждения тропы, опоры освещения на первом участке благоустройства, смонтирован каркас тропы на Средней дамбе.
В 2024 году проект должен быть завершен, смонтирована система освещения и видеонаблюдения, выполнено озеленение, установка малых архитектурных форм (МАФ).

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