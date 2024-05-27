Сроки сдачи «Егошихинской долины» сдвинулись

Ремонт первого участка «Егошихинской долины», примыкающий к «Заводу Шпагина» и Егошихинскому культурно-мемориальному парку, еще не завершен. Напомним, работы планировали закончить в 2023 году. По данным управления по экологии и природопользованию администрации Перми, этот участок, примыкающий к «Заводу Шпагина» и Егошихинскому культурно-мемориальному парку, имеет высокую степень готовности, в настоящее время ведется монтаж площадок с покрытием в деревянном исполнении, антикоррозионные работы.



Properm.ru получил ответ на запрос об обустройстве особо охраняемой природной территории регионального значения — экологического парка «Егошихинская долина». В управлении по экологии и природопользованию администрации Перми сообщили, что на данный момент ведется монтаж металлических каркасов тропы на участке Средняя дамба, монтаж визит-центров, монтаж деревянных настилов на площадках, антикоррозионная обработка металлоконструкций.