Стала известна дата проведения фестиваля «Город встреч» в Перми

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
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Updated Сегодня, 07:13
Летний фестиваль «Город встреч» пройдет в этому году 16 июня. Он начнется с театрализованного представления на теплоходе, который будет стоять у Речного вокзала, стало известно изданию «В курсе.ру».
По словам генерального продюсера фестиваля Натальи Галкиной, события «Города встреч» будут проходить в Перми почти каждые выходные до конца августа. Сейчас завершается формирование программы, вскоре будет известно расписание мероприятий. «Это делается сильно заранее, чтобы фестиваль снова смог стать драйвером туризма в регионе», — говорят в оргкомитете «Города встреч».
Об идее сделать фестиваль «Город встреч» ежегодным в начале декабря 2023 года говорил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В прошлом году фестиваль состоялся впервые и стал одним из флагманских событий в программе 300-летия Перми. Он прошел с 17 июня по 26 августа.