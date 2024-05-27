properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:11

Published Сегодня, 07:11

Modified Сегодня, 07:13

Updated Сегодня, 07:13

Организаторы рассказали, когда в Перми состоится фестиваль «Город встреч»

Стала известна дата проведения фестиваля «Город встреч» в Перми

27 мая 2024, 07:11
Фото: Кирилл Козлов / properm.ru

Организаторы рассказали, когда в Перми состоится фестиваль «Город встреч»

Масштабное мероприятие дебютировало в год 300-летия краевой столицы.
Сюжет
Пермь 300

Летний фестиваль «Город встреч» пройдет в этому году 16 июня. Он начнется с театрализованного представления на теплоходе, который будет стоять у Речного вокзала, стало известно изданию «В курсе.ру».

По словам генерального продюсера фестиваля Натальи Галкиной, события «Города встреч» будут проходить в Перми почти каждые выходные до конца августа. Сейчас завершается формирование программы, вскоре будет известно расписание мероприятий. «Это делается сильно заранее, чтобы фестиваль снова смог стать драйвером туризма в регионе», — говорят в оргкомитете «Города встреч».

Об идее сделать фестиваль «Город встреч» ежегодным в начале декабря 2023 года говорил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В прошлом году фестиваль состоялся впервые и стал одним из флагманских событий в программе 300-летия Перми. Он прошел с 17 июня по 26 августа.

Читайте также:
Мошенники создали фейковый сайт по продаже билетов на Дягилевский фестивальКонцерты, «Энергия жизни» и салют. Как Пермь встретит День городаАктриса Лариса Гузеева рассказала, что стеснялась бедности в юности
#Общество#Пермь#Пермь 300#Культура#Фестиваль#Город Встреч
Подпишитесь
Дети ранят себя. Селфхарм становится болезнью современного общества
Сегодня, 06:30
В первые дни лета в Пермском крае ожидается потепление до +28°C
Сегодня, 04:49
Для ускорения строительства пермского зоопарка привлекают новых субподрядчиков
Сегодня, 05:35
Сроки сдачи «Егошихинской долины» сдвинулись
Сегодня, 05:43
Концерты, «Энергия жизни» и салют. Как Пермь встретит День города
Сегодня, 05:46
Некоторые дома в Перми останутся без воды на этой неделе. Адреса и даты
Сегодня, 04:53
"