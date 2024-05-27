Стала известна дата проведения фестиваля «Город встреч» в Перми

Об идее сделать фестиваль «Город встреч» ежегодным в начале декабря 2023 года говорил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В прошлом году фестиваль состоялся впервые и стал одним из флагманских событий в программе 300-летия Перми. Он прошел с 17 июня по 26 августа.