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Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

В этом году День пограничника в Перми пройдет без перекрытия центральных улиц

Стало известно, в каком формате пройдет День пограничника в Перми

27 мая 2024, 07:34
Фото: properm.ru

В этом году День пограничника в Перми пройдет без перекрытия центральных улиц

Начало праздника — 28 мая в 9:00. Место сбора — арт-объект «Счастье не за горами» на набережной.

День пограничника в Перми в 2024 году состоится без перекрытия центральных улиц. В рамках профессионального праздника пройдет традиционное шествие на набережной Камы. В нем примут участие военнослужащие, служившие или служащие в пограничных войсках, а также их семьи и представители ветеранских организаций. Об этом сообщила администрация краевой столицы.

Начнется сбор участников и формирование колонн 28 мая в 09:00 на площади у арт-объекта «Счастье не за горами». В 10:00 состоится торжественная часть праздника, после этого колонна направится до центрального амфитеатра на городской набережной. С 11:00 до 13:00 здесь запланирована культурно-спортивная программа.

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