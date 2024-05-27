Стало известно, в каком формате пройдет День пограничника в Перми

День пограничника в Перми в 2024 году состоится без перекрытия центральных улиц. В рамках профессионального праздника пройдет традиционное шествие на набережной Камы. В нем примут участие военнослужащие, служившие или служащие в пограничных войсках, а также их семьи и представители ветеранских организаций. Об этом сообщила администрация краевой столицы.