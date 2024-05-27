Стало известно, в каком формате пройдет День пограничника в Перми

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
День пограничника в Перми в 2024 году состоится без перекрытия центральных улиц. В рамках профессионального праздника пройдет традиционное шествие на набережной Камы. В нем примут участие военнослужащие, служившие или служащие в пограничных войсках, а также их семьи и представители ветеранских организаций. Об этом сообщила администрация краевой столицы.
Начнется сбор участников и формирование колонн 28 мая в 09:00 на площади у арт-объекта «Счастье не за горами». В 10:00 состоится торжественная часть праздника, после этого колонна направится до центрального амфитеатра на городской набережной. С 11:00 до 13:00 здесь запланирована культурно-спортивная программа.