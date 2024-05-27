Техника премиум-класса и дизайнерский ремонт. ТОП-3 самых дорогих двушки в Перми

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Один квадратный метр этого жилья в ЖК «Сапфир» обойдется вам в 200 тыс. рублей. Общая площадь этой квартиры — 115 кв. м (кухня — 35 кв. м, жилая — 30 кв. м), есть французский балкон и потолки 3 м высотой. Жилье находится на 20 этаже из 25.
Окна выходят на улицу, сделан дизайнерский ремонт, пол теплый, установлен кондиционер. Есть и более базовые удобства для жизни — холодильник, стиральная машина, кухня, спальные места, посудомоечная машина и водонагреватель. Однако стоит отметить, что мебель и техника здесь не простые, а премиум-класса. По всей квартире оборудовано панорамное остекление, открывается вид на Каму и город с высоты птичьего полета. Имеются кабинет, гостевой санузел, а также спальня с гардеробной и собственным санузлом.
Дом был построен в 2008 году. Квартира призвана впечатлить «современным стилем и эксклюзивными качествами», говорится в объявлении.
Один квадратный метр этой двушки в ЖК «Новый центр» обойдется вам в 280,2 тыс. рублей. Квартира находится в доме 2019 года постройки, на 16 этаже 25-этажного дома. Общая площадь этого жилья — 81 кв. м, из которых кухня занимает 53,1 кв. м.
Есть балкон, гардеробная, дизайнерский ремонт, теплый пол и совмещенный санузел. Окна выходят во двор, на улицу, на солнечную сторону. Из техники имеются премиальные бытовая техника и сантехника. Теплые полы имеют функцию управления с телефона и возможность установления недельного графика по часам. В гардеробной установлены системы хранения вещей, в коридоре есть вместительный шкаф.
В ванной — сантехника Villeroy&Boch, в потолок встроен тропический душ, раковина из камни и большая ванная. В двушке имеется сплит-система кондиционирования. На входной смарт-двери есть пять способов открытия, в том числе с помощью отпечатка пальца. Установлена система видеонаблюдения с телефона.
Кроме того, из удобств и изюминок: авторский дизайн, второй свет, а у дома есть большой закрытый двор, охраняемая подземная парковка, современная детская площадка и открытая терраса на 23 этаже.
Цена 1 кв. м — 271,1 тыс. рублей, общая площадь квартиры — 75,6 кв. м. Жилая площадь — 40,6 кв. м, кухня — 20,3 кв. м. Эта двушка находится на четвертом этаже шестиэтажного дома. Есть балкон, лоджия, гардеробная, сделан евроремонт и установлен теплый пол. Высота потолков в квартире — 3 м, из техники имеются кондиционер, стиральная и посудомоечная машины, холодильник и водонагреватель.
Автор объявления указывает, что ремонт сделан качественно и из дорогостоящих материалов. Территория дома огорожена, есть открытая парковка во дворе и подземная в доме, также во дворе благоустроена спортивная площадка. Установлена система «Умный дом», видео-домофон, работает консьерж. В дом можно попасть через два входа — через подъезд и со стороны ул. Революции.