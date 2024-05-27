Техника премиум-класса и дизайнерский ремонт. ТОП-3 самых дорогих двушки в Перми

Окна выходят на улицу, сделан дизайнерский ремонт, пол теплый, установлен кондиционер. Есть и более базовые удобства для жизни — холодильник, стиральная машина, кухня, спальные места, посудомоечная машина и водонагреватель. Однако стоит отметить, что мебель и техника здесь не простые, а премиум-класса. По всей квартире оборудовано панорамное остекление, открывается вид на Каму и город с высоты птичьего полета. Имеются кабинет, гостевой санузел, а также спальня с гардеробной и собственным санузлом.