«Уралкалий» отметил День химика — главный профессиональный праздник работников поверхностного комплекса. В канун профессионального праздника 483 сотрудника были награждены министерскими, корпоративными и профсоюзными наградами. На торжественных вечерах, которые прошли в культурно-досуговом центре компании, приняли участие более 900 калийщиков из Березников и Соликамска.



Почётной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации награждено 26 работников «Уралкалия». Высшей корпоративной наградой «Почётный калийщик» отмечено 13 сотрудников.



Ко Дню химика наградили победителей конкурсов профессионального мастерства среди работников семи обогатительных фабрик в номинациях «Лучший сменный мастер», «Лучший аппаратчик», «Лучшая команда технологов». Кроме того, в номинации «Лучший лаборант-технолог» были отмечены победители конкурса профмастерства среди работников лабораторий отдела технического контроля и отдела технологических исследований.



Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»: