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«Уралкалий» отметил День химика

«Уралкалий» отметил День химика

27 мая 2024, 09:34
Фото: Уралкалий
Почётной грамотой Минпромторга РФ были награждены 26 работников предприятия.

«Уралкалий» отметил День химика — главный профессиональный праздник работников поверхностного комплекса. В канун профессионального праздника 483 сотрудника были награждены министерскими, корпоративными и профсоюзными наградами. На торжественных вечерах, которые прошли в культурно-досуговом центре компании, приняли участие более 900 калийщиков из Березников и Соликамска.

Почётной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации награждено 26 работников «Уралкалия». Высшей корпоративной наградой «Почётный калийщик» отмечено 13 сотрудников.

Ко Дню химика наградили победителей конкурсов профессионального мастерства среди работников семи обогатительных фабрик в номинациях «Лучший сменный мастер», «Лучший аппаратчик», «Лучшая команда технологов». Кроме того, в номинации «Лучший лаборант-технолог» были отмечены победители конкурса профмастерства среди работников лабораторий отдела технического контроля и отдела технологических исследований.

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

— В один из главных профессиональных праздников «Уралкалия» мы с гордостью можем сказать, что являемся продолжателями большого и славного дела. Уверен, что трудолюбие, профессионализм и новаторство калийщиков-химиков позволят и впредь уверенно приумножать достижения прошлых лет, справляться с новыми задачами и каждый день поднимать на ещё более высокий уровень уважение к профессии химика.
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