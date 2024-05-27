Успеть купить квартиру до лета по льготной ипотеке

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
1 июля 2024 года завершается действие программы льготной ипотеки с господдержкой. В связи с этим растет спрос на квартиры на первичном рынке, приобретаемые с использованием данного продукта.
Ранее Министерство финансов РФ поддержало завершение льготной ипотеки с господдержкой в обозначенные сроки. В Министерстве строительства допускают продление действие программы, но только в отдельных регионах, где слабый спрос и жилья строится мало.
Какие шансы успеть воспользоваться льготным кредитом на покупку квартиры?
Коммерческий директор компании девелопера UDS Михаил Шмыков поясняет:
«Сроки одобрения льготного кредита еще оптимальны. В некоторых банках льготную ипотеку согласуют за пару дней. Если одобрение получено ранее, то советуем как можно скорее определяться с выбором. В компании UDS мы дополнительно вывели в продажу пул квартир, чтобы у клиентов был более широкий выбор планировочных решений».
Условия льготных программ ипотеки остаются привлекательными для заемщиков, так как позволяют купить жилье на более выгодных условиях — по господдержке можно взять ипотечный кредит под 8% годовых, а по семейной ипотеке — под 6%, тогда как по классической ипотеке с конца 2023 года ставка поднялась выше 17% годовых. И хотя в декабре 2023 года максимальный размер кредита по данным программам стал единым для всех регионов РФ и составил 6 млн рублей, а первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой увеличился с 20% до 30% от стоимости квартиры, количество желающих воспользоваться ими продолжает увеличиваться.
Аналитики девелопера UDS зафиксировали рост спроса на льготную ипотеку во всех четырех регионах, где ведется строительство их объектов — это Москва, Нижний Новгород, Ижевск и Пермь. К тому же, с января по апрель 2024 г в Перми количество договоров долевого участия по семейной ипотеке заключено на 25% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Специалисты застройщика также объяснили рост спроса грядущим завершением программы и отсутствием вероятности, что ипотека с господдержкой может быть продлена в регионах присутствия девелопера, так как там стабильно высокий спрос на новостройки и ведется активное строительство. Также причиной является исчерпание лимитов денежных средств, выделенных государством банкам для финансирования данной программы.
Отметим, что в конце июня заканчивается действие семейной ипотеки в привычном для нас виде. Сегодня данной программой могут воспользоваться семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребёнок или последующие дети и семьи, в которых есть двое и более несовершеннолетних детей. Каковы будут корректировки в программе с 1 июля, пока не известно.
Выбрать квартиру от девелопера UDS можно на сайте застройщика uds18.ru либо в офисе компании по адресу г. Пермь, ул. Советской, 65а, телефон +7 (342) 258-22-28
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