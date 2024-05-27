Успеть купить квартиру до лета по льготной ипотеке

Условия льготных программ ипотеки остаются привлекательными для заемщиков, так как позволяют купить жилье на более выгодных условиях — по господдержке можно взять ипотечный кредит под 8% годовых, а по семейной ипотеке — под 6%, тогда как по классической ипотеке с конца 2023 года ставка поднялась выше 17% годовых. И хотя в декабре 2023 года максимальный размер кредита по данным программам стал единым для всех регионов РФ и составил 6 млн рублей, а первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой увеличился с 20% до 30% от стоимости квартиры, количество желающих воспользоваться ими продолжает увеличиваться.