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В Чусовом более 40 многоквартирных домов не имеют установленных приборов учета

В Чусовом более 40 многоквартирных домов не имеют установленных приборов учета

27 мая 2024, 14:46
Фото: properm.ru
Прокуратура вынесла по данному факту представление директору муниципального предприятия.

Чусовская городская прокуратура провела проверку деятельности муниципального предприятия, оказывающего услуги по поставке коммунальных ресурсов населению. Выявлены нарушения законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В округе более 40 многоквартирных домов не оборудованы общедомовыми приборами учета потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения. При этом в большинстве случаев имеется техническая возможность их установки. Оснащение жилых домов приборами учета предусмотрено законодательством, целью которого является соблюдение прав граждан на оплату коммунальных услуг в соответствии с объемом потребленного коммунального ресурса.

По результатам проверки прокурором директору муниципального предприятия внесено представление, устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

#Коммунальный рай#Экономика#Прокуратура
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