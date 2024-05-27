В Чусовом более 40 многоквартирных домов не имеют установленных приборов учета

В округе более 40 многоквартирных домов не оборудованы общедомовыми приборами учета потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения. При этом в большинстве случаев имеется техническая возможность их установки. Оснащение жилых домов приборами учета предусмотрено законодательством, целью которого является соблюдение прав граждан на оплату коммунальных услуг в соответствии с объемом потребленного коммунального ресурса.