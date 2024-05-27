В Дзержинском районе Перми затопило детский садик «Уральские Самоцветы»

Сегодня, 27 мая, в Дзержинском районе Перми затопило детский сад «Уральские Самоцветы» на ул. Желябова, 16Б. Об этом сообщили Properm.ru родители воспитанников учреждения.



По словам очевидца, здание сдали в эксплуатацию примерно два года назад. Корреспондент Properm.ru направил запрос в администрацию Перми. В городском департаменте образования пояснили, что в детском саду «Уральские самоцветы» в корпусе по ул. Желябова, 16б, сорвало кран холодной воды в кабинете логопеда на втором этаже. Инцидент произошел в 4:45 утра. В настоящий момент устраняются последствия аварии.