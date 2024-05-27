В Перми пройдет выставка изобразительных работ юных художников из Чердыни

С 1 по 28 июня в библиотеке имени Горького состоится художественная выставка «С любовью из города Ч.», на которой будут представлены работы юных художников из Чердынской ДШИ. Об этом сообщила главный специалист организационного отдела пермской библиотеке Таисия Наговицына.