В Перми пройдет выставка изобразительных работ юных художников из Чердыни

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:46
С 1 по 28 июня в библиотеке имени Горького состоится художественная выставка «С любовью из города Ч.», на которой будут представлены работы юных художников из Чердынской ДШИ. Об этом сообщила главный специалист организационного отдела пермской библиотеке Таисия Наговицына.
С творчеством земляков можно будет ознакомиться в арт-фойе Пермской краевой библиотеки имени Горького (3 этаж, левое крыло). Всего будет размещено около 30 работ, выполненных в разных техниках. Вход на выставку свободный.
«Выставка под названием „С любовью из города Ч.“ — это про любовь к
родному краю и желание рассказать о красотах чердынской земли, традициях
и быте местного населения», — рассказали в библиотеке.
Чердынь является одним из стариннейших городов Урала. Природа, архитектура, а также история Пармы Великой всегда были в сердце писателей, ученых и художников. Недаром Чердынь называют «сударыней Чердынью», «столицей лесной» и «седой Матерью уральских городов»!