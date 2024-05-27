Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
В Перми завершились поиски первокурсника ПГНИУ, пропавшего в начале апреля. Как сегодня рассказали в поисковом отряде «Регион59 — поиск пропавших людей», 19-летний Константин Бадртдинов найден погибшим. Волонтеры выразили свои соболезнования и не уточняют, при каких обстоятельствах мог погибнуть студент.
Издание «КП-Пермь» со ссылкой на свой источник сообщает, что молодой человек принял решение уйти из жизни. Ранее в Дзержинском районе был найден его рюкзак с телефоном и вещами.
Ранее с просьбой помочь в поисках студента биологического факультета ПГНИУ к пермякам обратилась пресс-служба вуза. Было известно, что юноша вышел из дома 8 апреля около 20:00 и с тех пор его местонахождение оставалось неизвестным.