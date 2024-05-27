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Окончены поиски 19-летнего первокурсника ПГНИУ, пропавшего 8 апреля

В Перми завершились поиски первокурсника ПГНИУ, пропавшего в начале апреля

27 мая 2024, 07:27
Фото: пресс-служба ПГНИУ

Окончены поиски 19-летнего первокурсника ПГНИУ, пропавшего 8 апреля

Более полутора месяцев о местонахождении юноши не было ничего известно.
Сюжет
ПГНИУ

В Перми завершились поиски первокурсника ПГНИУ, пропавшего в начале апреля. Как сегодня рассказали в поисковом отряде «Регион59 — поиск пропавших людей», 19-летний Константин Бадртдинов найден погибшим. Волонтеры выразили свои соболезнования и не уточняют, при каких обстоятельствах мог погибнуть студент.

Издание «КП-Пермь» со ссылкой на свой источник сообщает, что молодой человек принял решение уйти из жизни. Ранее в Дзержинском районе был найден его рюкзак с телефоном и вещами.

Ранее с просьбой помочь в поисках студента биологического факультета ПГНИУ к пермякам обратилась пресс-служба вуза. Было известно, что юноша вышел из дома 8 апреля около 20:00 и с тех пор его местонахождение оставалось неизвестным.

ПГНИУ объявил поиски пропавшего студента-первокурсника
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#Происшествия#Общество#ПГНИУ#Пермь#Пропал человек
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