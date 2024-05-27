В первые дни лета в Пермском крае ожидается потепление до +28°C

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 04:51
В первых числах лета, 1–2 июня, в Пермский край может нагрянуть тепло до +23…+28°C. Более точный прогноз на выходные ожидается лишь во второй половине рабочей недели. Об этом сообщили специалисты научного проекта «Метеоролог и я».
Предстоящую неделю экспертытознаменовали противостоянием тепла и холода. Согласно среднесрочным прогнозам, в северо-восточной части Пермского края победа будет на стороне холода. На юго-западе края температура приблизится к климатической норме.
Сегодня, 27 мая, температурный фон в регионе днем составит +11…+16°C, ожидаются небольшие осадки в виде дождя или мокрого снега, ветер 5-10 м/с. Во вторник, днем воздух прогреется до +11…+16°C, а на юге края — до +23°C. Преимущественно без осадков.
В среду температура в Прикамье поднимется +6…+11°C, на крайнем юге до +18°C. В основном без осадков, ветер 2-7 м/с. В четверг, 30 мая, прогнозируется облачная погода, температурный фон составит +12…+17°C. В пятницу в Пермский край может прийти тепло до +14…+19°C с переменной облачностью.