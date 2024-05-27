В Прикамье полиция задержала 29-летнего налетчика с игрушечным пистолетом

Сотрудница сетевого магазина сообщила об инциденте в дежурную часть отдела МВД по Березниковскому округу. На место происшествия выехали полицейские. Вскоре мужчина был задержан. По словам нарушителя правопорядка, в ходе домашнего распития алкогольных напитков все спиртное закончилось. В целях пополнения запасов алкоголя он решил сходить в магазин, однако вместе денег взял с собой игрушечный пистолет.