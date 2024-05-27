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В Прикамье полиция задержала 29-летнего налетчика с игрушечным пистолетом

В Прикамье полиция задержала 29-летнего налетчика с игрушечным пистолетом

27 мая 2024, 10:53
Фото: ideogram.ai
По факту «вооруженного» разбоя возбуждено уголовное дело.

В Пермском крае задержали 29-летнего наводчика с игрушечным пистолетом. Мужчина зашел в магазин и открыто похитил одну бутылку водки. Когда продавец попыталась его остановить, он достал «оружие» и передернул затвор. После этого злоумышленник скрылся. Об этом сообщила пресс-служба Полиции Прикамья.

Сотрудница сетевого магазина сообщила об инциденте в дежурную часть отдела МВД по Березниковскому округу. На место происшествия выехали полицейские. Вскоре мужчина был задержан. По словам нарушителя правопорядка, в ходе домашнего распития алкогольных напитков все спиртное закончилось. В целях пополнения запасов алкоголя он решил сходить в магазин, однако вместе денег взял с собой игрушечный пистолет.

По факту разбоя заведено уголовное дело. Ранее мужчина был неоднократно судим за кражи и грабежи, недавно освободился из мест лишения свободы. «Фигурант будет дожидаться суда, находясь под стражей», — рассказали в ведомстве.

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