В Прикамье полиция задержала 29-летнего налетчика с игрушечным пистолетом

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
В Пермском крае задержали 29-летнего наводчика с игрушечным пистолетом. Мужчина зашел в магазин и открыто похитил одну бутылку водки. Когда продавец попыталась его остановить, он достал «оружие» и передернул затвор. После этого злоумышленник скрылся. Об этом сообщила пресс-служба Полиции Прикамья.
Сотрудница сетевого магазина сообщила об инциденте в дежурную часть отдела МВД по Березниковскому округу. На место происшествия выехали полицейские. Вскоре мужчина был задержан. По словам нарушителя правопорядка, в ходе домашнего распития алкогольных напитков все спиртное закончилось. В целях пополнения запасов алкоголя он решил сходить в магазин, однако вместе денег взял с собой игрушечный пистолет.
По факту разбоя заведено уголовное дело. Ранее мужчина был неоднократно судим за кражи и грабежи, недавно освободился из мест лишения свободы. «Фигурант будет дожидаться суда, находясь под стражей», — рассказали в ведомстве.