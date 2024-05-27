В сети появилось видео, на котором житель Перми бьет ребенка по лицу

Судя по кадрам, между двумя жителями Перми произошел напряженный конфликт. На руках одного был ребенок. Еще один малыш стоял рядом с ними. Пермяк в красных штанах резко ударил в область лица ребенка, сидящего на руках другого. Из-за этого малыш упал. После этого инициатор драки начал избивать самого мужчину. Жителей краевой столицы разнял проходящий мимо мужчина.