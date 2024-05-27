В сети появилось видео, на котором житель Перми бьет ребенка по лицу

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Пермяк ударил ребенка кулаком по лицу. Видеозапись была опубликована в телеграм-канале «ЧП Пермь | новости». Сообщается, что инцидент произошел в микрорайоне Вышка-2. Состояние пострадавшего малыша не уточняется.
Судя по кадрам, между двумя жителями Перми произошел напряженный конфликт. На руках одного был ребенок. Еще один малыш стоял рядом с ними. Пермяк в красных штанах резко ударил в область лица ребенка, сидящего на руках другого. Из-за этого малыш упал. После этого инициатор драки начал избивать самого мужчину. Жителей краевой столицы разнял проходящий мимо мужчина.
Сегодня, 27 мая, видеозапись была выявлена полицейскими. По предварительным данным, в ходе конфликта один из участников наносит удар оппоненту, на руках которого был ребенок и предположительно попадает по малолетнему.
По факту зарегистрированного материала в отделе полиции № 4 Мотовилихинского района проводится проверка и установление участников инцидента.