properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

В сети появилось видео, на котором житель Перми бьет ребенка по лицу

В сети появилось видео, на котором житель Перми бьет ребенка по лицу

27 мая 2024, 11:26
По факту инцидента проводится проверка.

Пермяк ударил ребенка кулаком по лицу. Видеозапись была опубликована в телеграм-канале «ЧП Пермь | новости». Сообщается, что инцидент произошел в микрорайоне Вышка-2. Состояние пострадавшего малыша не уточняется.

Судя по кадрам, между двумя жителями Перми произошел напряженный конфликт. На руках одного был ребенок. Еще один малыш стоял рядом с ними. Пермяк в красных штанах резко ударил в область лица ребенка, сидящего на руках другого. Из-за этого малыш упал. После этого инициатор драки начал избивать самого мужчину. Жителей краевой столицы разнял проходящий мимо мужчина.

Сегодня, 27 мая, видеозапись была выявлена полицейскими. По предварительным данным, в ходе конфликта один из участников наносит удар оппоненту, на руках которого был ребенок и предположительно попадает по малолетнему.

По факту зарегистрированного материала в отделе полиции № 4 Мотовилихинского района проводится проверка и установление участников инцидента.

Видео: properm.ru
Читайте также:
Полиция задержала 19-летнего парня, сообщившего о планах напасть на школу в ПрикамьеПолиция не нашла нарушений в работе скандального пермского секс-отеляВ Прикамье полиция задержала 29-летнего налетчика с игрушечным пистолетом
#Видео#Полиция#Конфликт#Социальные сети#Ребенок#Проверка#Мужчины#Мониторинг#Отдел полиции#Участники#Потасовка#Удар
Подпишитесь
Техника премиум-класса и дизайнерский ремонт. ТОП-3 самых дорогих двушки в Перми
Сегодня, 13:30
Дети ранят себя. Селфхарм становится болезнью современного общества
Сегодня, 06:30
В Минтруда России напомнили, как оплатить детский сад с помощью материнского капитала
Сегодня, 07:58
Начальник департамента культуры займет должность советника мэра Перми
Сегодня, 06:13
Врач рассказала, как распознать сезонную аллергию и облегчить ее симптомы
Сегодня, 12:08
"