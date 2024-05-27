В Тюмени на 15% выросли в цене персики, абрикосы и черешня

Представитель компании «Трансинвест», занимающейся транспортными проектами, Дмитрий Семенов объяснил, что цены на отечественные фрукты в течение года вырастут на 3-5%. Это связано, прежде всего, с логистикой и борьбой с грибковыми инфекциями из-за больших осадков в различных регионах России. Также уменьшение урожая у основных поставщиков может стать причиной подорожания, передал uralpolit.ru.