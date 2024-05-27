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В Тюмени на 15% выросли в цене персики, абрикосы и черешня

27 мая 2024, 16:23
В Тюмени цены на абрикосы, персики и черешню поднялись на 15%.

Наиболее существенно выросла стоимость сушеных и консервированных фруктов. Например, сушеные абрикосы подорожали на 30%, а в сиропе — на 31%, пишет РБК Тюмень.

Представитель компании «Трансинвест», занимающейся транспортными проектами, Дмитрий Семенов объяснил, что цены на отечественные фрукты в течение года вырастут на 3-5%. Это связано, прежде всего, с логистикой и борьбой с грибковыми инфекциями из-за больших осадков в различных регионах России. Также уменьшение урожая у основных поставщиков может стать причиной подорожания, передал uralpolit.ru.

Эксперты прогнозируют, что импортные фрукты в этом году также подорожают на 15%. Основными факторами роста цен являются логистика и таможенные сборы. Однако благодаря поставкам из дружественных стран импорт будет восстанавливаться, уверяют эксперты.

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