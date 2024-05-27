В Тюменской области почтальоны доставляют посылки на лодках и авиации

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Например, с апреля по ноябрь для доставки грузов в села Лайтамак и деревни Ачиры и Осиновская используются вертолетные рейсы авиакомпании UTair. Кроме того, речной транспорт будет регулярно доставлять почту в шесть отдаленных деревень: Иземеть, Ишменева, Топкинская, Вармахли, Топкинбашева и Янгутум. Весь маршрут протекает по притокам реки Иртыш и составляет более 900 километров, пишет uralpolit.ru.
В период межсезонья, чтобы доставить почту и продукты в труднодоступные села и деревни, почтальоны используют моторные лодки. Представитель почтовой службы отметил, что в Тюменской области логистика имеет явные сезонные особенности.
Также, начиная с мая, открыт маршрут по озеру Большой Уват в Вагайском районе. Регулярную доставку почты осуществляют в деревни Овсянниково и Ушарово, а также в село Ермаково и поселок Сетово. Почтальоны преодолевают более 500 километров на почтовых автомобилях, включая паромную переправу через реку Иртыш.