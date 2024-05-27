properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:17

Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

В Тюменской области почтальоны доставляют посылки на лодках и авиации

27 мая 2024, 11:17
В Тюменской области почтовая служба использует различные виды транспорта для доставки посылок в удаленные районы. Открыты межсезонные речные и авиамаршруты, которые позволяют доставлять почту в труднодоступные места.

Например, с апреля по ноябрь для доставки грузов в села Лайтамак и деревни Ачиры и Осиновская используются вертолетные рейсы авиакомпании UTair. Кроме того, речной транспорт будет регулярно доставлять почту в шесть отдаленных деревень: Иземеть, Ишменева, Топкинская, Вармахли, Топкинбашева и Янгутум. Весь маршрут протекает по притокам реки Иртыш и составляет более 900 километров, пишет uralpolit.ru.

В период межсезонья, чтобы доставить почту и продукты в труднодоступные села и деревни, почтальоны используют моторные лодки. Представитель почтовой службы отметил, что в Тюменской области логистика имеет явные сезонные особенности.

Также, начиная с мая, открыт маршрут по озеру Большой Уват в Вагайском районе. Регулярную доставку почты осуществляют в деревни Овсянниково и Ушарово, а также в село Ермаково и поселок Сетово. Почтальоны преодолевают более 500 километров на почтовых автомобилях, включая паромную переправу через реку Иртыш.

Подпишитесь
Техника премиум-класса и дизайнерский ремонт. ТОП-3 самых дорогих двушки в Перми
Сегодня, 13:30
Дети ранят себя. Селфхарм становится болезнью современного общества
Сегодня, 06:30
В Минтруда России напомнили, как оплатить детский сад с помощью материнского капитала
Сегодня, 07:58
Видео. В сети появилось видео, на котором житель Перми бьет ребенка по лицу
Сегодня, 11:26
Начальник департамента культуры займет должность советника мэра Перми
Сегодня, 06:13
Врач рассказала, как распознать сезонную аллергию и облегчить ее симптомы
Сегодня, 12:08
"