В Тюменской области почтальоны доставляют посылки на лодках и авиации

Например, с апреля по ноябрь для доставки грузов в села Лайтамак и деревни Ачиры и Осиновская используются вертолетные рейсы авиакомпании UTair. Кроме того, речной транспорт будет регулярно доставлять почту в шесть отдаленных деревень: Иземеть, Ишменева, Топкинская, Вармахли, Топкинбашева и Янгутум. Весь маршрут протекает по притокам реки Иртыш и составляет более 900 километров, пишет uralpolit.ru.