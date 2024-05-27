Воскресенскую церковь в Соликамске отреставрирует пермский подрядчик

Воскресенская церковь была построена в 1714–1721 годах. Сначала здесь был построен зимний храм, освященный в 1721 году, позднее он стал Рождественским приделом летнего храма Воскресения, возведенного к 1752 году. Это одноэтажное здание с подвалом и мезонином, его площадь составляет 959,9 кв. м. Сейчас в здании находятся Галерея домовой росписи Прикамья и отдел фондов Соликамского краеведческого музея.