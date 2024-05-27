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В Соликамске церковь XVIII века отреставрируют за 4,9 млн рублей

Воскресенскую церковь в Соликамске отреставрирует пермский подрядчик

27 мая 2024, 06:29
Фото: skm.solkam.ru

В Соликамске церковь XVIII века отреставрируют за 4,9 млн рублей

«Пермстроймет+» ранее реставрировал Пермский театр оперы и балета, краевую библиотеку имени Горького и другие известные объекты.

В Соликамске выбрали подрядчика на право разработки научно-проектной документации по ремонту, реставрации и приспособлению для современного использования Воскресенской церкви (ул. Набережная, 90). Здание является объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения.

Заказчиком работ выступил Соликамский краеведческий музей. Начальная цена контракта составляла чуть более 5,2 млн рублей, первым на закупку обратил внимание «КоммерсантЪ-Прикамье». Победителем электронного аукциона стало ООО «Пермстроймет+», предложившее выполнить работы за 4,9 млн рублей.

Вчера, 26 мая, с исполнителем заключен контракт. По данным портала госзакупок, подрядчик должен начать выполнение работ 1 июня, а завершить 30 ноября текущего года. По условиям технического задания, исполнитель должен выполнить архивные и натурные исследования Воскресенской церкви и подготовить данные для разработки проектно-сметной документации, в том числе:

  • изучить материалы предыдущих комплексных научных исследований ОКН;
  • провести натурное исследование состояния объекта и документально зафиксировать фактическое состояние его архитектурных и конструктивных элементов;
  • определить состав необходимых ремонтно-реставрационных работ по сохранению ОКН, на основании анализа результатов предыдущих исследований и данных, полученных во время натурного исследования памятника.

Воскресенская церковь была построена в 1714–1721 годах. Сначала здесь был построен зимний храм, освященный в 1721 году, позднее он стал Рождественским приделом летнего храма Воскресения, возведенного к 1752 году. Это одноэтажное здание с подвалом и мезонином, его площадь составляет 959,9 кв. м. Сейчас в здании находятся Галерея домовой росписи Прикамья и отдел фондов Соликамского краеведческого музея.

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#Недвижимость#Общество#Пермь#Госзакупки#Соликамск#Объект культурного наследия
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