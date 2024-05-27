Врач рассказала, как распознать сезонную аллергию и облегчить ее симптомы

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
В начале лета в российских городах начинает появляться тополиный пух. Для аллергиков он становится настоящим кошмаром, так как переносит пыльцу и пыль. Кроме того, пух забивается в кондиционеры и системы вентиляции. Время появления тополиного пуха совпадает с периодом цветения злаковых растений, которые могут спровоцировать аллергические реакции.
Если в период распространения тополиного пуха вы замечаете у себя неприятные симптомы, такие как заложенность носа и чихание, но при этом у вас нет температуры, то это может быть признаками аллергии или поллиноза — реакции на пыльцу.
Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют максимально ограничить взаимодействие с потенциальными аллергенами — пыльцой растений, которая разносится вместе с тополиным пухом по улице. Для облегчения своего состояния аллергикам необходимо следовать следующим советам:
Врач аллерголог-пульмонолог Наталья Лозко рассказала изданию «Известия», как облегчить сезонную аллергию. По ее словам, для снятия отеков при аллергическом рините нужно использовать капли и спреи. Выработку самого активного аллергена в организме человека временно останавливают антигистаминные препараты — таблетки, капли и сиропы.
При этом нельзя использовать сосудосуживающие спреи и капли в течение более семи дней подряд без назначения врача. Может возникнуть побочное заболевание — медикаментозный ринит. Чтобы не позволить развиться осложнениям от аллергического ринита и выйти в длительную ремиссию, врач рекомендует использовать метод АСИТ-терапии — это лечение малыми дозами аллергена. При этом данный метод нельзя применять в период активного цветения аллергенов — весной и летом.