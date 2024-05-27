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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Сезон аллергии на пальцу стартовал: как распознать и лечить

Врач рассказала, как распознать сезонную аллергию и облегчить ее симптомы

27 мая 2024, 12:08
Фото: unsplash.com

Сезон аллергии на пальцу стартовал: как распознать и лечить

Публикуем рекомендации Роспотребнадзора и комментарий врача-аллерголога.

Причина и симптомы сезонной аллергии

В начале лета в российских городах начинает появляться тополиный пух. Для аллергиков он становится настоящим кошмаром, так как переносит пыльцу и пыль. Кроме того, пух забивается в кондиционеры и системы вентиляции. Время появления тополиного пуха совпадает с периодом цветения злаковых растений, которые могут спровоцировать аллергические реакции.

Если в период распространения тополиного пуха вы замечаете у себя неприятные симптомы, такие как заложенность носа и чихание, но при этом у вас нет температуры, то это может быть признаками аллергии или поллиноза — реакции на пыльцу.

Профилактика сезонной аллергии

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют максимально ограничить взаимодействие с потенциальными аллергенами — пыльцой растений, которая разносится вместе с тополиным пухом по улице. Для облегчения своего состояния аллергикам необходимо следовать следующим советам:

  • как можно реже выходить на улицу в сухую, жаркую и ветреную погоду, когда количество пуха в воздухе достигает максимума;
  • не допускать попадания пуха в квартиру, офис или салон автомобиля — как можно реже открывать окна, повесить на них мелкую москитную сетку или марлю, смоченную водой;
  • делать тщательную влажную уборку регулярно, если пуха очень много, то повторять ее 2-3 раза в день;
  • надевайте маску на улицу, если возможности не выходить из дома в жаркую погоду у вас нет;
  • после возвращения с улицы тщательно умойтесь, а лучше примите душ и промойте нос;
  • как можно чаще меняйте и хорошо стирайте постельное белье и свою повседневную одежду, особенно ту, в которой бываете на улице;
  • регулярно проводите комплексное обследование и чистку вентиляционных систем и устройств;
  • чаще протирайте оргтехнику на рабочем месте, так как под влиянием статического напряжения она активно притягивает пыль;
  • не занимайтесь самолечением, при симптомах аллергии обращайтесь к врачу.

Лечение сезонной аллергии

Врач аллерголог-пульмонолог Наталья Лозко рассказала изданию «Известия», как облегчить сезонную аллергию. По ее словам, для снятия отеков при аллергическом рините нужно использовать капли и спреи. Выработку самого активного аллергена в организме человека временно останавливают антигистаминные препараты — таблетки, капли и сиропы.

При этом нельзя использовать сосудосуживающие спреи и капли в течение более семи дней подряд без назначения врача. Может возникнуть побочное заболевание — медикаментозный ринит. Чтобы не позволить развиться осложнениям от аллергического ринита и выйти в длительную ремиссию, врач рекомендует использовать метод АСИТ-терапии — это лечение малыми дозами аллергена. При этом данный метод нельзя применять в период активного цветения аллергенов — весной и летом.

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#Здоровье#Общество#Роспотребнадзор#Аллергия
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