За минувшую неделю в ДТП на территории Перми погибли два человека

За прошедшую неделю сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 1508 правонарушений. В частности, задержаны 54 водителя, подозреваемых в нетрезвом вождении. 25 из них находились в состоянии алкогольного опьянения, 20 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования и девять человека сели за руль с признаками опьянения повторно.