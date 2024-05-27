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За минувшую неделю в ДТП на территории Перми погибли два человека

За минувшую неделю в ДТП на территории Перми погибли два человека

27 мая 2024, 06:00
Фото: 1MI
Еще семеро, из которых один был несовершеннолетним, получили травмы.
Сюжет
Дтп

С 20 мая по 26 мая на территории Перми зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий. В них два человека погибло и семеро, среди которых и несовершеннолетний, получили травмы различной степени тяжести, сообщают в ГИБДД Перми.

За прошедшую неделю сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 1508 правонарушений. В частности, задержаны 54 водителя, подозреваемых в нетрезвом вождении. 25 из них находились в состоянии алкогольного опьянения, 20 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования и девять человека сели за руль с признаками опьянения повторно.

Кроме того, 34 водителя управляли транспортным средством не имея водительского удостоверения. Выявлены 36 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения, 125 нарушений, связанных с тонировкой, 49 нарушений правил перевозки детей и 275 случаев непредоставления преимущества пешеходам.

Также зафиксированы 203 нарушения ПДД пешеходами.

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#Происшествия#Дтп#Пермь
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