За неделю мошенники похитили у пермяков более 33 миллионов рублей

Одной из жертв мошенников оказалась 80-летняя пермячка. Женщине позвонил незнакомый мужчина, который уведомил о том, что кто-то хочет взломать ее банковские счета. В целях предотвращения кражи пенсионерка перевела на «безопасный счет» 124 000 рублей. Важно отметить, что 2 млн 330 тыс. рублей женщина так и не смогла перевести. Об этом она сообщила аферистам. Это не стало для жуликов преградой. Для получения оставшейся части средств они отправили к подъезду пермячки автомобиль к курьером, которому потерпевшая передала пакет с деньгами.