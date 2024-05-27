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За неделю мошенники похитили у пермяков более 33 миллионов рублей

За неделю мошенники похитили у пермяков более 33 миллионов рублей

27 мая 2024, 10:26
Фото: ideogram.ai
Пожилая женщина отдала аферистам 2 млн 454 тыс. рублей.

С 20 по 26 мая жители Пермского края отдали злоумышленникам 33 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Одной из жертв мошенников оказалась 80-летняя пермячка. Женщине позвонил незнакомый мужчина, который уведомил о том, что кто-то хочет взломать ее банковские счета. В целях предотвращения кражи пенсионерка перевела на «безопасный счет» 124 000 рублей. Важно отметить, что 2 млн 330 тыс. рублей женщина так и не смогла перевести. Об этом она сообщила аферистам. Это не стало для жуликов преградой. Для получения оставшейся части средств они отправили к подъезду пермячки автомобиль к курьером, которому потерпевшая передала пакет с деньгами.

Жертвами дистанционного мошенничества стали 42 человека. Большую часть средств пермяки взяли в кредит. «Ущерб мог быть больше, если бы в нескольких случаях граждане сами не прекратили разговор со злоумышленниками», — рассказали в полиции.

Так сделал 50-летний чусовлянин. Мужчине позвонил незнакомец и под предлогом, что у жителя Прикамья заканчивается срок действия карты, запросил доступ к его приложению банка. На телефон мужчины поступило сообщение об оформлении на его имя кредита на сумму более 2 млн рублей. Однако мужчина осознал, что общается с мошенником, прекратил диалог и обратился в правоохранительные органы.

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#Пермский край#Мошенники#Полиция#Преступность#Взлом банковских счетов#Дистанционное мошенничество
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