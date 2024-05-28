Дума поддержала присвоение звания почетных граждан Перми Плотникову и Алымову

В ходе обсуждения против голосования за обе кандидатуры одним пакетом выступил депутат от КПРФ Геннадий Сторожев. Он предложил снять кандидатуру Плотникова, мотивируя это тем, что он — предприниматель, участвовавший в приватизации. Однако, его предложение — развести кандидатуры Алымова и Плотникова и проголосовать за них отдельно, поддержку депутатов не нашло.