Дума поддержала присвоение звания почетных граждан Перми Плотникову и Алымову

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Updated Сегодня, 05:56
Депутат Пермской городской думы Владимир Плотникова и основатель и руководитель спортивных школ каратэ Киокушин в Пермском крае Александр Алымов поддержаны депутатами гордумы в качестве почетных граждан города Перми.
В ходе обсуждения против голосования за обе кандидатуры одним пакетом выступил депутат от КПРФ Геннадий Сторожев. Он предложил снять кандидатуру Плотникова, мотивируя это тем, что он — предприниматель, участвовавший в приватизации. Однако, его предложение — развести кандидатуры Алымова и Плотникова и проголосовать за них отдельно, поддержку депутатов не нашло.
В итоге за кандидатуры Алымова и Плотникова проголосовали 30 депутатов. Против — один.
Ранее сообщалось, что кандидатуры основателя и руководителя спортивных школ каратэ Киокушин в Пермском крае Александра Алымова и депутата Пермской городской думы Владимира Плотникова были рекомендованы спортивной общественностью Прикамья.