Глава Перми представил ежегодный отчет о деятельности муниципальных властей

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Глава Перми Эдуард Соснин представил депутатам Пермской городской думы ежегодный отчет о работе городских властей за 2023 год. Он рассказал об итогах подготовки к 300-летнему юбилею города и его проведению и планах на будущее.
К своему 300-летию город преобразился, подтвердив статус одного из самых красивых и динамично развивающихся городов России. Проведенные мероприятия оказались успешными, а плановые показатели были достигнуты, заявил глава города.
Одной из ключевых тем доклада стала поддержка участников СВО и их семей. Жители, власть и бизнес Перми объединились для оказания помощи. Специалисты городского Центра поддержки за год обработали более 1,7 тыс. обращений. Продолжают действовать меры соцподдержки — единовременные денежные выплаты и предоставление земельных участков. Дети участников СВО обеспечиваются бесплатным питанием и услугами дополнительного образования.
В докладе Эдуард Соснин отметил, что за 2023 год в Перми растут промышленное производство, сфера торговли и услуг, а также зарплата. Выросли и доходы городского бюджета: в 2023 году их объем составил около 28 млрд рублей, что на 10% больше уровня 2022 года. К 2026 году ожидается, что сумма собственных доходов составит 34 млрд рублей.
Растет и сектор малого и среднего бизнеса в городе. На долю Перми приходится 60% субъектов МСП от их общего числа в регионе, а также 48% самозанятых. По итогам 2023 года — это 60 и 72 тыс. соответственно. Открываются новые возможности в международном сотрудничестве — с компаниями Китайской Народной Республики, Республики Беларусь и Узбекистана.
Благодаря инвестиционной стратегии по итогам 2023 года в экономику города было вложено на 45% больше средств — всего 207 млрд рублей. В расчете на душу населения — это 201 тыс. рублей.
В городе осуществляется 47 приоритетных инвестиционных проектов (ПИП), они уже принесли в экономику Перми свыше 41 млрд рублей, создано 1,4 тыс. рабочих мест. В прошлом году подписано соглашение о реализации первого муниципального ПИПа по строительству лечебно-диагностического центра в Свердловском районе на 320 млн рублей.
Эдуард Соснин рассказал, что в ходе подготовки к юбилею появились новые парки и скверы, были обновлены общественные пространства и улицы, а также проведен капитальный ремонт фасадов зданий и установлена архитектурная подсветка. Помимо этого, строили и ремонтировали школы, детские сады и культурно-досуговые объекты.
По национальному проекту «Образование» построены новые корпуса гимназии №33 и школы дизайна «Точка». Безвозмездно жителям передана школа в микрорайоне Ива, две школы открыты по концессионным соглашениям. В период 2024–2026 годов планируется капитальный ремонт детских садов и школ, благоустройство территорий учреждений и строительство спортплощадок. На эти цели выделят 2,3 млрд рублей.
Власти реализовали проект «Туристический код» при поддержке федерального финансирования. В прошлом году круизный поток туристов в городе достиг рекордного числа — около 50 тыс. человек.
Глава города впервые поставил задачи ключевым заместителям во время ежегодного отчета. Так, замглавы по блоку «Социальная сфера» Екатерине Мальцевой поручено увеличить число и направления профильных классов в школах, а также проработать вопрос создания в сфере допобразования направлений IT-сферы, креативных индустрий с использованием искусственного интеллекта. Комитет по физической культуре и спорту должен будет предоставить главе Перми программу развития спортплощадок и проработать меры поддержки спортклубов в районах. Департамент образования должен заняться программой развития школ искусств, в том числе за счет перепрофилирования имеющихся зданий.