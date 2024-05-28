Глава Перми представил ежегодный отчет о деятельности муниципальных властей

В докладе Эдуард Соснин отметил, что за 2023 год в Перми растут промышленное производство, сфера торговли и услуг, а также зарплата. Выросли и доходы городского бюджета: в 2023 году их объем составил около 28 млрд рублей, что на 10% больше уровня 2022 года. К 2026 году ожидается, что сумма собственных доходов составит 34 млрд рублей.