Губернатор Пермского края принял участие в Совете регионов России и Узбекистана

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В понедельник, 27 мая, в Ташкенте прошло заседание Совета регионов России и Узбекистана с участием президента РФ Владимира Путина и президента Республики Шавката Мирзиеева. Организаторами события стали министерство экономического развития России и министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.
В мероприятии участвовали свыше 250 представителей власти, бизнеса, общественных организаций и СМИ России и Узбекистана. В частности, в заседании приняла участие делегация из 20 регионов РФ. Как сообщает пресс-служба правительства Прикамья, в числе участников заседания был и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
По словам Владимира Путина, регионы играют ключевую роль в укреплении отношений стратегического партнерства и союзничества между Россией и Узбекистаном, они вносят вклад в развитие всего комплекса отношений. Президент отметил, что в общей сложности 78 из 79 субъектов нашей страны состоят во взаимовыгодном партнерстве с узбекскими регионами.
Расширяется и дополняется договорно-правовая база межрегионального сотрудничества. Сейчас Россия и Узбекистан заключили несколько десятков соглашений. В ходе Совета подписано еще более 20 соглашений и коммерческих контрактов, которые помогут развивать взаимную торговлю и инвестиции.
Одним из главных направлений межрегионального сотрудничества является дальнейшее наращивание взаимной торговли. За последние семь лето товарооборот Узбекистана с Россией вырос в 2,5 раза, отметил глава государства. Качественно меняется структура взаимных поставок. В процесс активно вовлечены регионы РФ: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Новосибирская области, а также Краснодарский и Пермский край и другие.
Ключевыми направлениями взаимодействия государств стали расширение масштабов промышленной кооперации, сотрудничество в сфере сельского хозяйства, а также развитие инструментов поддержки и финансирования проектов регионов.
По результатам заседания, Дмитрий Махонин сообщил в своем Telegram-канале, что Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев обсудили совместные достижения государств и планы на будущее. Губернатор подчеркнул, что между Пермским краем и Узбекистаном сложились конструктивные партнерские отношения. Также благодаря Минпромторгу РФ, Прикамье приняло участие в международном форуме «ИННОПРОМ. Центральная Азия», выставке «Oil&Gas» и других мероприятиях. В итоге за последние три года 68 пермских компаний нашли своих партнеров, 20 компаний имеют совместные предприятия и дочерние компании в Узбекистане.
Помимо этого, ведется подготовка дорожной карты по промышленной кооперации между предприятиями Пермского края и бизнесом Республики Узбекистан. Она будет готова этой осенью. Ожидается, что стороны подпишут ее на площадке Международного газового форума в октябре в Санкт-Петербурге.
Во время визита делегации Пермского края в Узбекистан вузы Прикамья и Пермский Научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование» подписали соглашения о сотрудничестве в области фармации, медицинских технологий и технологий в сфере нефтедобычи, а также развития педагогики. Диалог с зарубежными партнерами выстраивается по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».