Губернатор Пермского края принял участие в Совете регионов России и Узбекистана

По результатам заседания, Дмитрий Махонин сообщил в своем Telegram-канале, что Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев обсудили совместные достижения государств и планы на будущее. Губернатор подчеркнул, что между Пермским краем и Узбекистаном сложились конструктивные партнерские отношения. Также благодаря Минпромторгу РФ, Прикамье приняло участие в международном форуме «ИННОПРОМ. Центральная Азия», выставке «Oil&Gas» и других мероприятиях. В итоге за последние три года 68 пермских компаний нашли своих партнеров, 20 компаний имеют совместные предприятия и дочерние компании в Узбекистане.